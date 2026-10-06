Напій готують на основі еспресо, молока та желювального компонента, після чого охолоджують, щоб суміш застигла. Зрештою виходить ніжний кавовий десерт із текстурою желе, але зі знайомим смаком айс-лате, повідомляє 24 Канал.

Як зробити їстівний айс-лате?

Для такого десерту знадобляться міцна кава, молоко, трохи цукру за бажанням і желатин або інший желювальний компонент.

Який на вигляд десерт айс-лате / скриншот з 2ip.ua

Спочатку готують еспресо, додають підсолоджувач і розчиняють у гарячій каві желатин.

Після цього вливають молоко, перемішують суміш і розливають її у невеликі форми.

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Десерт залишають у холодильнику на кілька годин. Коли він застигне, кавове желе можна подавати як звичайний десерт.

Цікавіше за все те, що такий айс-лате можна доповнювати вершками, шоколадом, карамеллю або навіть кулькою морозива. Тож звичайна холодна кава легко перетворюється на десерт, який виглядає незвично, але готується досить просто.