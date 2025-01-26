Десятки тисяч бджіл літають з QR-кодами: як вони виглядають та навіщо це взагалі потрібно – фото
- Вчені в Пенсільванії відзначили понад 32 000 бджіл QR-кодами на 6 пасіках для вивчення їхньої поведінки.
- Дослідження показало, що більшість польотів бджіл тривають 1-4 хвилини, але 34% можуть тривати 2 години, особливо коли квітів мало.
- QR-коди дозволяють спостерігати за бджолами без втручання, використовуючи сенсорні камери для відстеження їхніх рухів цілодобово.
Світ довкола нас здається нам уже нібито давно вивченим, проте це не зовсім так. Тому вчені вирішили втілити незвичний експеримент, аби вивчити більше бджіл та їхню поведінку.
Незвичний експеримент втілили вчені у штаті Пенсільванія в США. Навіщо це знадобилося та як це вплине на подальші дослідження – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.
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Навіщо бджолам QR-коди
Учені помітили QR-кодами понад 32 000 бджіл на 6 пасіках протягом весни й літа 2024 року. На входах у вулики вони встановили сенсорні камери, які цілодобово відстежували рухи помічених бджіл.
Мітки з QR-кодами прикріпили на спини комах. Перевага такого способу дослідження полягає у тому, що дозволяє спостерігати за бджолами та вивчати їхнє життя без втручання і перешкод для самих комах.
Вченим вдалося з'ясувати, що абсолютна більшість польотів бджіл тривають лише від 1 до 4 хвилин. Мета таких польотів – перевірити погоду або випорожнитися. Однак все ж декотрі бджоли ризикують вилітати на 2 години чи навіть довше. Загалом таку тривалу відсутність спостерігали у 34% мічених бджіл. Вчені кажуть, що такі польоти часто відбувалися в періоди, коли кількість квітів була обмежена, то ж комахам доводилося витрачати більше часу для того, аби добути їжу.
Бджоли з QR-кодами / Фото Університету Пенсильванії
Дослідники кажуть, що насамперед їхні дослідження матимуть великий внесок у розвиток органічного бджільництва. Наприклад, один із найперших висновків – при спорудженні пасіки потрібно враховувати, що у бджіл у будь-якому випадку їжа має бути доступною на певних відстанях. Також дослідження можуть допомогти краще вивчити поведінку самих комах.
З урахування того, що в США також зараз тривають випробовування нових роботизованих бджіл, не виключено, що ці дослідження можуть також бути використані для покращення робокомах.