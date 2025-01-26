Незвичний експеримент втілили вчені у штаті Пенсільванія в США. Навіщо це знадобилося та як це вплине на подальші дослідження – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Навіщо бджолам QR-коди

Учені помітили QR-кодами понад 32 000 бджіл на 6 пасіках протягом весни й літа 2024 року. На входах у вулики вони встановили сенсорні камери, які цілодобово відстежували рухи помічених бджіл.

Мітки з QR-кодами прикріпили на спини комах. Перевага такого способу дослідження полягає у тому, що дозволяє спостерігати за бджолами та вивчати їхнє життя без втручання і перешкод для самих комах.

Вченим вдалося з'ясувати, що абсолютна більшість польотів бджіл тривають лише від 1 до 4 хвилин. Мета таких польотів – перевірити погоду або випорожнитися. Однак все ж декотрі бджоли ризикують вилітати на 2 години чи навіть довше. Загалом таку тривалу відсутність спостерігали у 34% мічених бджіл. Вчені кажуть, що такі польоти часто відбувалися в періоди, коли кількість квітів була обмежена, то ж комахам доводилося витрачати більше часу для того, аби добути їжу.



Бджоли з QR-кодами / Фото Університету Пенсильванії