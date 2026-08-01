"Страховка не покривала вагітних відьом": хто мав зіграти Белатрису Лестранж у "Гаррі Поттері"

Чимало шанувальників "Гаррі Поттера" асоціюють Белатрису Лестранж лише з Геленою Бонем Картер. Однак спочатку культову відьму мала зіграти інша британська акторка.

Втім, через несподівані обставини роль дісталася іншій зірці. Про те, хто ледь не зіграв Белатрису Лестранж, розповідає 24 Канал.

Кого спочатку обрали на роль Белатриси Лестранж

Акторка Гелен Маккрорі в інтерв'ю Parade розповіла, що саме вона спочатку отримала роль Белатриси Лестрейндж у фільмі "Гаррі Поттер і Орден Фенікса".

Однак під час підготовки до зйомок Маккрорі дізналася, що чекає на першу дитину. Через це вона не змогла взяти участь у роботі над стрічкою.

Я завагітніла першою дитиною, а страховка не покривала вагітних відьом! Було чудово, що вони запросили мене повернутися і хотіли, щоб я якось взяла участь у зйомках,

– зазначила акторка.

Гелен Маккрорі / Фото BBC

Після цього роль Белатриси Лестранж отримала Гелена Бонем Картер, яка втілила одну з найяскравіших і найнебезпечніших антагоністок франшизи.

Втім, Маккрорі все ж стала частиною світу "Гаррі Поттера". Після народження доньки їй запропонували роль Нарцисси Мелфой – матері Драко Мелфоя. Саме в цьому образі акторка з'явилася у наступних фільмах серії.

Нарцисса Мелфой / Фото Warner Bros.

Маккрорі також розповідала, що для фіналу історії Нарцисси було знято кілька різних варіантів сцен, і навіть вона сама не знала, який із них режисер Девід Єйтс залишить у фінальній версії.

У підсумку Бонем Картер зіграла Белатрису Лестранж, а Маккрорі – її сестру Нарциссу Мелфой. Обидві акторки стали важливою частиною кінофраншизи про Гаррі Поттера, хоча спочатку їхні ролі могли скластися зовсім інакше.