Впрочем, из-за непредвиденных обстоятельств роль досталась другой звезде. О том, кто едва не сыграл Беллатрису Лестрейндж, рассказывает 24 Канал.

Кого изначально выбрали на роль Беллатрисы Лестрейндж

Актриса Хелен Маккрори в интервью Parade рассказала, что именно она изначально получила роль Беллатрисы Лестрейндж в фильме "Гарри Поттер и Орден Феникса".

Однако во время подготовки к съемкам Маккрори узнала, что ждет первого ребенка. По этому поводу она не смогла принять участие в работе над фильмом.

Я забеременела первым ребенком, а страховка не покрывала беременных ведьм! Было замечательно, что они предложили мне вернуться и хотели, чтобы я как-то приняла участие в съемках,

– отметила актриса.

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Хелен Маккрори / Фото BBC

После этого роль Беллатрисы Лестрейндж получила Хелен Бонем Картер, которая воплотила на экране одну из самых ярких и опасных антагонисток франшизы.

Впрочем, Маккрори все же стала частью мира "Гарри Поттера". После рождения дочери ей предложили роль Нарциссы Малфой – матери Драко Малфоя. Именно в этом образе актриса появилась в последующих фильмах серии.

Нарцисса Мелфой / Фото Warner Bros.

Маккрори также рассказывала, что для финала истории Нарциссы было снято несколько различных вариантов сцен, и даже она сама не знала, какой из них режиссер Дэвид Йейтс оставит в финальной версии.

В итоге Бонем Картер сыграла Беллатрису Лестрейндж, а Маккрори – ее сестру Нарциссу Мелфой. Обе актрисы стали важной частью кинофраншизы о Гарри Поттере, хотя изначально их роли могли сложиться совсем иначе.