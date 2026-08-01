Втім, через несподівані обставини роль дісталася іншій зірці. Про те, хто ледь не зіграв Белатрису Лестранж, розповідає 24 Канал.

Кого спочатку обрали на роль Белатриси Лестранж

Акторка Гелен Маккрорі в інтерв'ю Parade розповіла, що саме вона спочатку отримала роль Белатриси Лестрейндж у фільмі "Гаррі Поттер і Орден Фенікса".

Однак під час підготовки до зйомок Маккрорі дізналася, що чекає на першу дитину. Через це вона не змогла взяти участь у роботі над стрічкою.

Я завагітніла першою дитиною, а страховка не покривала вагітних відьом! Було чудово, що вони запросили мене повернутися і хотіли, щоб я якось взяла участь у зйомках,

– зазначила акторка.

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Гелен Маккрорі / Фото BBC

Після цього роль Белатриси Лестранж отримала Гелена Бонем Картер, яка втілила одну з найяскравіших і найнебезпечніших антагоністок франшизи.

Втім, Маккрорі все ж стала частиною світу "Гаррі Поттера". Після народження доньки їй запропонували роль Нарцисси Мелфой – матері Драко Мелфоя. Саме в цьому образі акторка з'явилася у наступних фільмах серії.

Нарцисса Мелфой / Фото Warner Bros.

Маккрорі також розповідала, що для фіналу історії Нарцисси було знято кілька різних варіантів сцен, і навіть вона сама не знала, який із них режисер Девід Єйтс залишить у фінальній версії.

У підсумку Бонем Картер зіграла Белатрису Лестранж, а Маккрорі – її сестру Нарциссу Мелфой. Обидві акторки стали важливою частиною кінофраншизи про Гаррі Поттера, хоча спочатку їхні ролі могли скластися зовсім інакше.