4 вересня свій день народження відзначає відома американська співачка Бейонсе. За свою кар'єру вона дала поки що лиш один концерт в Україні, а саме в місті Донецьк.

І справді, єдиний концерт поп-діви в Україні приймала столиця українського Донбасу. Як це було – розповість 24 Канал з посиланням на Телебачення Торонто.

Яким був концерт Бейонсе в Україні?

Бейонсе в Україну приїхала на особливу подію – її концерт відбувався з нагоди відкриття одного з найбільших стадіонів України – Донбас Арени. Саме там і відгримів концерт американської співачки.

Щоправда, виступ співачки наприкінці урочистого відкриття Донбас Арени тривав 25 хвилин. Ним завершувалася святкова програма цього урочистого дня.

Виступ Бейонсе в Донецьку: дивіться відео

На жаль, через 5 років Донбас Арена почала перетворюватися на пустку, як і саме місто Донецьк, яке опинилося в епіцентрі війни.

Як змінився Донецьк?