Яким був перший і поки єдиний концерт Бейонсе в Україні 17 років тому
- Бейонсе виступила в Україні лише один раз, на відкритті Донбас Арени в Донецьку.
- Концерт тривав 25 хвилин і завершував святкову програму відкриття стадіону.
4 вересня свій день народження відзначає відома американська співачка Бейонсе. За свою кар'єру вона дала поки що лиш один концерт в Україні, а саме в місті Донецьк.
І справді, єдиний концерт поп-діви в Україні приймала столиця українського Донбасу. Як це було – розповість 24 Канал з посиланням на Телебачення Торонто.
Яким був концерт Бейонсе в Україні?
Бейонсе в Україну приїхала на особливу подію – її концерт відбувався з нагоди відкриття одного з найбільших стадіонів України – Донбас Арени. Саме там і відгримів концерт американської співачки.
Щоправда, виступ співачки наприкінці урочистого відкриття Донбас Арени тривав 25 хвилин. Ним завершувалася святкова програма цього урочистого дня.
Виступ Бейонсе в Донецьку: дивіться відео
На жаль, через 5 років Донбас Арена почала перетворюватися на пустку, як і саме місто Донецьк, яке опинилося в епіцентрі війни.
Як змінився Донецьк?
Через 2 роки, у 2011, з концертом у Донецьк приїхала ще одна зірка поп-музики – Ріанна. Вона виступала на святі з нагоди дня народження футбольного клубу "Шахтар".
У 2012 році Донбас Арена приймала матчі головного футбольного чемпіонату Європи – Євро-2012. Тоді господарями чемпіонату були Україна та Польща.
А вже через 2 роки після чемпіонату проросійські бойовики почали війну на Донбасі, зокрема у центрі боїв опинився Донецьк. Найвідоміший та найтрагічніший водночас епізод, пов'язаний з Донецьком – бої за аеропорт. Захисники ДАПу отримали від російської пропаганди прізвисько кіборги, бо боронили летовище до останнього.
Зараз же, через 16 років після відкриття Донбас Арени у Донецьку суттєві проблеми з питною водою, в яких окупаційна влада сміє звинувачувати Україну.