Він мріяв про професію, яка дуже віддалена від літератури. Ким хотів стати Василь Стус та який твір змусив його передумати – розповість 24 Канал з посиланням на Чернігівську обласну універсальну бібліотеку.

Ким хотів стати Стус?

Життя багате на дивні повороти, і зараз, мабуть, дивно дізнаватися про те, що Василь Стус мріяв про іншу діяльність, не мистецьку, а наукову. Василь Стус мріяв стати геологом. Його приваблювала саме ця наука.

Однак плани майбутнього поета і дисидента змінив твір, який зараз вивчають діти у школах. І цей твір написав Іван Франко. Мова йде про поему "Мойсей". Після її прочитання Стус вирішив, що теж писатиме.

Тобто певною мірою завдяки Іванові Франку в українській літературі засяяла зірка Василя Стуса. Звісно, першочергово це заслуга таланту самого поета.



Василь Стус / Фото Українського інституту національної пам'яті

Як СРСР намагався знищити Стуса?