Він мріяв про професію, яка дуже віддалена від літератури. Ким хотів стати Василь Стус та який твір змусив його передумати – розповість 24 Канал з посиланням на Чернігівську обласну універсальну бібліотеку.
Ким хотів стати Стус?
Життя багате на дивні повороти, і зараз, мабуть, дивно дізнаватися про те, що Василь Стус мріяв про іншу діяльність, не мистецьку, а наукову. Василь Стус мріяв стати геологом. Його приваблювала саме ця наука.
Однак плани майбутнього поета і дисидента змінив твір, який зараз вивчають діти у школах. І цей твір написав Іван Франко. Мова йде про поему "Мойсей". Після її прочитання Стус вирішив, що теж писатиме.
Тобто певною мірою завдяки Іванові Франку в українській літературі засяяла зірка Василя Стуса. Звісно, першочергово це заслуга таланту самого поета.
Василь Стус / Фото Українського інституту національної пам'яті
Як СРСР намагався знищити Стуса?
- Василь Стус був неугодним для радянського режиму. Він був серед учасників протесту в кінотеатрі Україна на прем'єрі фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", після чого Стус потрапив під ковпак спецслужб.
- Під ковпаком були й друзі поета. Наприклад, художниця Алла Горська, яку вбили у 1970 році. Попри заборону на промови, Стус прочитав вірш на її похороні та сказав: "Сьогодні ти, а завтра – я".
- У 1976 та 1978 роках Василь Стус офіційно відмовлявся від радянського громадянства, пояснюючи це тим, що бути громадянином СРСР це те ж саме, що бути рабом. За свої погляди він опинився за ґратами. Цікаво, що його адвокатом був Віктор Медведчук – зрадник України та кум Путіна.
- У ніч з 3 на 4 вересня Стус помер у колонії в Пєрмському краї. Офіційно причиною смерті вказували голод, адже поет напередодні оголосив голодування. Однак за свідченнями співкамерників, Стуса вбив удар нарами.
- Попри перешкоджання з боку радянського режиму, перепоховання поета здійснили через 4 роки – у 1989.