Каким был первый и пока единственный концерт Бейонсе в Украине 17 лет назад
- Бейонсе выступила в Украине лишь один раз, на открытии Донбасс Арены в Донецке.
- Концерт длился 25 минут и завершал праздничную программу открытия стадиона.
4 сентября свой день рождения отмечает известная американская певица Бейонсе. За свою карьеру она дала пока лишь один концерт в Украине, а именно в городе Донецк.
И действительно, единственный концерт поп-дивы в Украине принимала столица украинского Донбасса. Как это было – расскажет 24 Канал со ссылкой на Телевидение Торонто.
Каким был концерт Бейонсе в Украине?
Бейонсе в Украину приехала на особое событие – ее концерт проходил по случаю открытия одного из крупнейших стадионов Украины – Донбасс Арены. Именно там и отгремел концерт американской певицы.
Правда, выступление певицы в конце торжественного открытия Донбасс Арены длился 25 минут. Им завершалась праздничная программа этого торжественного дня.
Выступление Бейонсе в Донецке: смотрите видео
К сожалению, через 5 лет Донбасс Арена начала превращаться в пустошь, как и сам город Донецк, который оказался в эпицентре войны.
Как изменился Донецк?
Через 2 года, в 2011, с концертом в Донецк приехала еще одна звезда поп-музыки – Рианна. Она выступала на празднике по случаю дня рождения футбольного клуба "Шахтер".
В 2012 году Донбасс Арена принимала матчи главного футбольного чемпионата Европы – Евро-2012. Тогда хозяевами чемпионата были Украина и Польша.
А уже через 2 года после чемпионата пророссийские боевики начали войну на Донбассе, в частности в центре боев оказался Донецк. Самый известный и самый трагический одновременно эпизод, связан с Донецком – бои за аэропорт. Защитники ДАПа получили от российской пропаганды прозвище киборги, ибо защищали аэропорт до последнего.
Сейчас же, через 16 лет после открытия Донбасс Арены в Донецке существенные проблемы с питьевой водой, в которых оккупационная власть смеет обвинять Украину.