Майже 2 мільярди прослуховувань за пів року: яку пісню Spotify назвав найкращою у 2024 році
- Пісня Біллі Айліш стала найпопулярнішою на Spotify у 2024 році, зібравши 1,781 мільярда прослуховувань.
- Композиція була номінована на премію "Ґреммі" у кількох категоріях, включаючи "Пісня року" та "Запис року".
Пісня американської співачки Біллі Айліш стала найпопулярнішою на Spotify за 2024 рік. Всього за пів року вона зібрала понад 1,7 мільярда прослуховувань.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Variety.
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Яка пісня була найпопулярніша у 2024 році
Хіт "Birds of a Feather", який належить американській співачці Біллі Айліш, у 2024 році став найпопулярнішою піснею на Spotify.
Пісня була опублікована у липні того ж року. Вона увійшла до альбому "Hit Me Hard and Soft". Упродовж семи місяців після релізу вона здобула велику популярність на різних стримінгових платформах і стала справжнім світовим хітом.
"Birds of a Feather": дивіться відео
За цей час композиція зібрала 1,781 мільярда прослуховувань. Водночас другу позицію в рейтингу Spotify посіла пісня "Espresso" Сабріни Карпентер, яка набрала 1,774 мільярда стрімів.
Композиція Біллі Айліш також досягла другого місця в престижному чарті Billboard Hot 100, так само як і у чарті синглів Великої Британії. Крім того, "Birds of a Feather" була номінована на премію "Ґреммі" у категоріях "Пісня року", "Запис року" та "Найкращий сольний попперформанс".