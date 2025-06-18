Як пісня про найбільшу поразку Наполеона стала вірусним хітом: ви точно чули цей хіт

18 червня 1815 року відбулася вирішальна битва Франції проти армії союзників, яку очолювала Велика Британія. Ці події розгорталися біля бельгійського міста Ватерлоо. Війська Наполеона Бонапарта зазнали остаточного краху.

І через понад півтора століття після цих подій світові чарти розірвала пісня про цю битву. Більше про це розповість 24 Канал.

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Найпопулярніша пісня про поразку Наполеона Бонапарта

У 1974 році тоді ще маловідомий гурт ABBA взяв участь у національному відборі Швеції на Євробачення з піснею Waterloo. Пісня оповідає про жінку, котра "здається" чоловікові й обіцяє кохати його, водночас назва бельгійського міста та імені Наполеона присутні в тексті.

Гурт переміг у національному відборі та вирушив на конкурс Євробачення, який приймав британський Брайтон. Там шведи здобули першу в історії своєї участі перемогу, проте на цьому успіх пісні не зупинився.

ABBA – Waterloo: дивіться відео виступу

Пісня Waterloo очолила чарти Швеції, Великої Британії, США та низки інших країн. Крім того, після продажу 6 мільйонів копій ця пісня стала найпродаванішим синглом в історії. Ба більше, саме ця пісня визнана найкращою за всю історію пісенного конкурсу Євробачення.

Варто зауважити, що існують кілька версій пісні, записані шведською, англійською, французькою та німецькою мовами. Крім того, на пісню з'явилося чимало каверів. Водночас гурт ABBA став чи не єдиним переможцем Євробачення, якому всесвітню популярність принесла саме участь у конкурсі.