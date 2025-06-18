Повідомляє 24 Канал з посиланням на Віктора Павліка у програмі "Вік на Вік".

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Яка неординарна умова присутня в райдері Павліка

Віктор Павлік зізнався, що його райдер доволі простий, але містить одну незвичну та обов’язкову умову – нерафінована кукурудзяна олія. За його словами, вона добре впливає на голосові зв'язки.

У моєму райдері є те, що завжди дивує замовників, і вони щоразу питають: "А навіщо це вам?". Це кукурудзяна нерафінована олія. Саме нерафінована, це важливо. Я її тримаю в роті перед виступом десь 20 хвилин: розбовтую і в цей час мугикаю. Це дуже добре впливає на голосові зв'язки. Вона ніби змащує їх та підживлює. Але має бути обов'язкова кукурудзяна. Оливкова – це виробництво Іспанії, Італії чи Греції. А ось кукурудзяна – наш український продукт,

– пояснив артист.

Віктор Павлік / Фото з Instagram-сторінки артиста

Окрім цього, у райдері Павліка передбачені рибні й м’ясні закуски, канапки, овочі, фрукти та напої на будь-який смак: фанта, спрайт, проста вода, кава, чай.

Також співак пригадав ще одну незвичну вимогу з райдерів колег по сцені. Наприклад, гурт "Бумбокс" просить харчування для мурашиної ферми.

"Вони її возять із собою, то має бути їжа для мурах. Це теж неординарність – після концертів можна знімати стрес, дивлячись на них", – каже Павлік.

До слова, мало хто знає, але Адель і Селін Діон виконують свої пісні на концертах у нижчій тональності. Це дозволяє артисткам зберегти голос та підтримувати якісний виступ до кінця турне.