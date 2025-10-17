"Лимонний шабаш" набирає обертів: Гороховський анонсував розіграш ще одного BMW у monobank
- Monobank збільшив призовий фонд святкового розіграшу з нагоди 10 мільйонів клієнтів, додавши ще один автомобіль BMW.
- Співзасновник Олег Гороховський закликав українські бізнеси долучитися до розіграшу та поповнити призовий фонд новими автомобілями.
Лимони у monobank виходять з-під контролю. Призовий фонд святкового розіграшу банку з нагоди 10 мільйонів клієнтів збільшено.
Про це заявив співзасновник monobank. Більше розповість 24 Канал з посиланням на Олега Гороховського.
Чому monobank розігрує ще одне авто?
Раніше Олег Гороховський натякнув, що хтось, ймовірно, уже виграв BMW 3. І при цьому співзасновник банку зазначив, що у такому випадку до призового фонду додадуть ще один автомобіль.
Можливо, хтось уже став власником BMW / Скриншот
Опісля Олег Гороховський запропонував великим українським бізнесам долучитися до розіграшу та поповнити призовий фонд новими автомобілями. І monobank одразу ж додав ще одне авто на розіграш.
Щоправда, поки що незрозуміло, чи пов'язаний цей крок з попередніми повідомленнями і чи хтось таки виграв уже новенький BMW.
А що ще можна виграти?
Розіграш, або як каже сам Олег Гороховський, шабаш, відбудеться уже 20 та 21 жовтня.
20 жовтня серед тих, хто знайшов 10 лимонів розіграють 100 iPhone 17. А серед власників дитячих карток, окрім ґаджетів ще розіграють 1 000 банок шоколадних монет.
А ось 21 жовтня розіграють 1 мільйон гривень серед усіх, хто зумів знайти 50 лимонів.
Водночас для того, щоб виграти автомобіль не потрібно знаходити усі 50 лимонів, а лише той самий особливий "автолимон".