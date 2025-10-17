Лимони у monobank виходять з-під контролю. Призовий фонд святкового розіграшу банку з нагоди 10 мільйонів клієнтів збільшено.

Про це заявив співзасновник monobank. Більше розповість 24 Канал з посиланням на Олега Гороховського.

Цікаво Як виграти BMW: Гороховський дав підказку, де шукати 51-й лимон

Чому monobank розігрує ще одне авто?

Раніше Олег Гороховський натякнув, що хтось, ймовірно, уже виграв BMW 3. І при цьому співзасновник банку зазначив, що у такому випадку до призового фонду додадуть ще один автомобіль.



Можливо, хтось уже став власником BMW / Скриншот

Опісля Олег Гороховський запропонував великим українським бізнесам долучитися до розіграшу та поповнити призовий фонд новими автомобілями. І monobank одразу ж додав ще одне авто на розіграш.

Щоправда, поки що незрозуміло, чи пов'язаний цей крок з попередніми повідомленнями і чи хтось таки виграв уже новенький BMW.

Важливо! Поміж лимонами не забуваємо і про те, що зараз надзвичайно важливо. 24 Канал продовжує збирати на автівку для 46 ОДШБр. Переходьте за цим посиланням та долучайтесь до збору.

А що ще можна виграти?