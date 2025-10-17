Лимоны в monobank выходят из-под контроля. Призовой фонд праздничного розыгрыша банка по случаю 10 миллионов клиентов увеличен.

Об этом заявил соучредитель monobank. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.

Почему monobank разыгрывает еще одно авто?

Ранее Олег Гороховский намекнул, что кто-то, вероятно, уже выиграл BMW 3. И при этом соучредитель банка отметил, что в таком случае в призовой фонд добавят еще один автомобиль.



Возможно, кто-то уже стал владельцем BMW / Скриншот

После Олег Гороховский предложил крупным украинским бизнесам присоединиться к розыгрышу и пополнить призовой фонд новыми автомобилями. И monobank сразу же добавил еще одно авто на розыгрыш.

Правда, пока непонятно, связан ли этот шаг с предыдущими сообщениями и кто-то таки выиграл уже новенький BMW.

А что еще можно выиграть?