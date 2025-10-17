"Лимонный шабаш" набирает обороты: Гороховский анонсировал розыгрыш еще одного BMW в monobank
- Monobank увеличил призовой фонд праздничного розыгрыша по случаю 10 миллионов клиентов, добавив еще один автомобиль BMW.
- Соучредитель Олег Гороховский призвал украинские бизнесы присоединиться к розыгрышу и пополнить призовой фонд новыми автомобилями.
Лимоны в monobank выходят из-под контроля. Призовой фонд праздничного розыгрыша банка по случаю 10 миллионов клиентов увеличен.
Об этом заявил соучредитель monobank. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.
Почему monobank разыгрывает еще одно авто?
Ранее Олег Гороховский намекнул, что кто-то, вероятно, уже выиграл BMW 3. И при этом соучредитель банка отметил, что в таком случае в призовой фонд добавят еще один автомобиль.
Возможно, кто-то уже стал владельцем BMW / Скриншот
После Олег Гороховский предложил крупным украинским бизнесам присоединиться к розыгрышу и пополнить призовой фонд новыми автомобилями. И monobank сразу же добавил еще одно авто на розыгрыш.
Правда, пока непонятно, связан ли этот шаг с предыдущими сообщениями и кто-то таки выиграл уже новенький BMW.
А что еще можно выиграть?
Розыгрыш, или как говорит сам Олег Гороховский, шабаш, состоится уже 20 и 21 октября.
20 октября среди тех, кто нашел 10 лимонов разыграют 100 iPhone 17. А среди владельцев детских карточек, кроме гаджетов еще разыграют 1 000 банок шоколадных монет.
А вот 21 октября разыграют 1 миллион гривен среди всех, кто сумел найти 50 лимонов.
В то же время для того, чтобы выиграть автомобиль не нужно находить все 50 лимонов, а только тот самый особый "автолимон".