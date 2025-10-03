У Львові на BookForum зник мистецький твір. Влада просить допомоги з його пошуками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Дивіться також Подорож з дітьми на один день: 6 локацій біля Львова, які сподобаються всій сім'ї

Що відомо про зникнення картини у Львові?

Я Галерея Львів, BookForum та Львівський палац мистецтв повідомляють про зникнення картини Сергія Якутовича з виставки "Ілюстрації в олівці", організованої під час 32-го Львівського міжнародного BookForum.

Робота належить родині художника. Це ілюстрація до поеми Ліни Костенко "Берестечко",

– зауважила міська рада.

У Львові зникла картина Якутовича / фото Львівської міськради

Львів звертається до всіх з проханням: якщо ви бачили цю роботу або володієте будь-якою інформацією щодо її місцезнаходження, повідомте за телефоном +38 (066) 411-96-17

Що відомо про BookForum у Львові?