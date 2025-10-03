Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
Що відомо про зникнення картини у Львові?
Я Галерея Львів, BookForum та Львівський палац мистецтв повідомляють про зникнення картини Сергія Якутовича з виставки "Ілюстрації в олівці", організованої під час 32-го Львівського міжнародного BookForum.
Робота належить родині художника. Це ілюстрація до поеми Ліни Костенко "Берестечко",
– зауважила міська рада.
У Львові зникла картина Якутовича / фото Львівської міськради
Львів звертається до всіх з проханням: якщо ви бачили цю роботу або володієте будь-якою інформацією щодо її місцезнаходження, повідомте за телефоном +38 (066) 411-96-17
Що відомо про BookForum у Львові?
З 3 по 5 жовтня у Львові проходить 32‑й міжнародний фестиваль BookForum.
BookForum об'єднує книжковий ярмарок, публічні дискусії, презентації, автограф-сесії та інтелектуальні бесіди. Всього заплановано понад 350 подій, щоб кожен міг знайти щось для душі, кажуть організатори. Фокусна тема події звучить як "Тривкість і тривалість".
На фестивалі представлені 120 видавництв, які привезли понад 200 українських та світових новинок.
Спеціальним гостем фестивалю стане Джим Ловлесс – один із найпопулярніших мотиваційних спікерів у світі та автор книги "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш".