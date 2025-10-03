Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Что известно об исчезновении картины во Львове?
Я Галерея Львов, BookForum и Львовский дворец искусств сообщают об исчезновении картины Сергея Якутовича с выставки "Иллюстрации в карандаше", организованной во время 32-го Львовского международного BookForum.
Работа принадлежит семье художника. Это иллюстрация к поэме Лины Костенко "Берестечко",
– отметил городской совет.
Во Львове исчезла картина Якутовича / фото Львовского горсовета
Львов обращается ко всем с просьбой: если вы видели эту работу или владеете какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщите по телефону +38 (066) 411-96-17
Что известно о BookForum во Львове?
С 3 по 5 октября во Львове проходит 32-й международный фестиваль BookForum.
BookForum объединяет книжную ярмарку, публичные дискуссии, презентации, автограф-сессии и интеллектуальные беседы. Всего запланировано более 350 событий, чтобы каждый мог найти что-то для души, говорят организаторы. Фокусная тема события звучит как "Длительность и продолжительность".
На фестивале представлены 120 издательств, которые привезли более 200 украинских и мировых новинок.
Специальным гостем фестиваля станет Джим Ловлесс – один из самых популярных мотивационных спикеров в мире и автор книги "Иди туда, где страшно. И будешь иметь то, о чем мечтаешь".