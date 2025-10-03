Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Что известно об исчезновении картины во Львове?

Я Галерея Львов, BookForum и Львовский дворец искусств сообщают об исчезновении картины Сергея Якутовича с выставки "Иллюстрации в карандаше", организованной во время 32-го Львовского международного BookForum.

Работа принадлежит семье художника. Это иллюстрация к поэме Лины Костенко "Берестечко",

– отметил городской совет.

Во Львове исчезла картина Якутовича / фото Львовского горсовета

Львов обращается ко всем с просьбой: если вы видели эту работу или владеете какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщите по телефону +38 (066) 411-96-17

Что известно о BookForum во Львове?