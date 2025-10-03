В этом году на BookForum вернулась книжная ярмарка, которая предлагает более трех тысяч квадратных метров литературы и более 120 издательств, которые привезли более 200 украинских и мировых новинок, информирует 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Что предлагает BookForum?

Кроме дворца искусств, события BookForum будут проходить еще в 23 локациях Львова.

Фокусной темой события мы выбрали "Длительность и продолжительность".

В этом году на BookForum состоится более 350 событий, чтобы каждый мог найти что-то для души, говорят организаторы.

В 2025 году события сосредоточены в трех тематических кластерах:

Живая память (куратор Олеся Яремчук и Александра Довжик, INDEX: Институт документирования и взаимодействия). Быть рядом (кураторы Екатерина Михалицына и Остап Сливинский). Вывих времени (кураторы Ольга Муха и Юрий Прохасько).

Кто посетит фестиваль?

Специальным гостем фестиваля станет Джим Ловлесс – один из самых популярных мотивационных спикеров в мире и автор книги "Иди туда, где страшно. И будешь иметь то, о чем мечтаешь".

Также в фестивале примут участие Якоб Феллинг (датский иллюстратор и художник репортажей, бывший журналист и автор 11 книг), Зоран Ферич (хорватский писатель и журналист), Фиона Бенсон (британская поэтесса, сценаристка и редактор), Войцех Тохман (польский журналист и репортер, автор 10 репортажных книг), Павел Решка (польский журналист издания "Newsweek Polska"), Скотт Рейнольдс Нельсон (профессор гуманитарных наук в Университете Джорджии, США), Гергард Гнаук (журналист, корреспондент немецкой газеты Die Welt в Восточной Европе), Шарлотта Хиггинс (главный корреспондент the Guardian по вопросам культуры).

На 32 BookForum можно встретить и послушать Радомира Мокрика, Артура Дроня, Владимира Вятровича, Ростислава Семкива, Василия Шкляра, Макса Кидрука, Ивана Малковича, Юрия Винничука, Елену Стяжкину, Богдану Романцову, Евгению Кузнецову, Остапа Сливинского, Ирен Роздобудько, Марию Матиос, Софию Андрухович, Веру Агееву, Люко Дашвар и других любимых авторов и издателей.

Кроме того, в публичных дискуссиях примут участие Остап Украинец, Вахтанг Кипиани, Евгений Глибовицкий, Вахтанг Кебуладзе, Тарас Лютый, Алим Алиев, Виталий Портников, Денис Казанский и многие другие.

Отдельную программу подготовили для детей. Больше о программе и событиях – на сайте.



32-й международный фестиваль BookForum / ЛГС

Что известно о форуме?