Цьогоріч на BookForum повернувся книжковий ярмарок, який пропонує понад три тисячі квадратних метрів літератури та більш ніж 120 видавництв, які привезли понад 200 українських та світових новинок, інформує 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Що пропонує BookForum?

Окрім палацу мистецтв, події BookForum відбуватимуться ще у 23 локаціях Львова.

Фокусною темою події ми обрали "Тривкість і тривалість".

Цього року на BookForum відбудеться понад 350 подій, щоб кожен міг знайти щось для душі, кажуть організатори.

У 2025 році події зосереджені у трьох тематичних кластерах:

Жива пам'ять (кураторки Олеся Яремчук та Олександра Довжик, INDEX: Інститут документування та взаємодії). Бути поруч (куратори Катерина Міхаліцина та Остап Сливинський). Вивих часу (куратори Ольга Муха та Юрко Прохасько).

Хто завітає на фестиваль?

Спеціальним гостем фестивалю стане Джим Ловлесс – один із найпопулярніших мотиваційних спікерів у світі та автор книги "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш".

Також у фестивалі візьмуть участь Якоб Феллінг (данський ілюстратор та художник репортажів, колишній журналіст та автор 11 книг), Зоран Ферич (хорватський письменник та журналіст), Фіона Бенсон (британська поетка, сценаристка та редакторка), Войцех Тохман (польський журналіст та репортер, автор 10 репортажних книжок), Павел Решка (польський журналіст видання "Newsweek Polska"), Скотт Рейнольдс Нельсон (професор гуманітарних наук в Університеті Джорджії, США), Ґергард Ґнаук (журналіст, кореспондент німецької газети Die Welt у Східній Європі), Шарлотта Гіґґінс (головна кореспондентка the Guardian з питань культури).

На 32 BookForum можна зустріти та послухати Радомира Мокрика, Артура Дроня, Володимира В'ятровича, Ростислава Семківа, Василя Шкляра, Макса Кідрука, Івана Малковича, Юрія Винничука, Олену Стяжкіну, Богдану Романцову, Євгенію Кузнєцову, Остапа Сливинського, Ірен Роздобудько, Марію Матіос, Софію Андрухович, Віру Агєєву, Люко Дашвар та інших улюблених авторів та видавців.

Крім того, у публічних дискусіях візьмуть участь Остап Українець, Вахтанг Кіпіані, Євген Глібовицький, Вахтанг Кебуладзе, Тарас Лютий, Алім Алієв, Віталій Портников, Денис Казанський та ще багато інших.

Окрему програму підготували для дітей. Більше про програму та події – на сайті.



32‑й міжнародний фестиваль BookForum / ЛМР

Що відомо про форум?