У межах літературного фестивалю запланували багато подій. Зокрема, лекції, дискусії, презентації, перфоманси й публічні інтерв'ю у численних локаціях. Які найцікавіші події відвідати офлайн та онлайн, читайте далі.

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5 жовтня

  • Дискусія "Війна для початківців: розмова Озрена Кебо та Катерини Калитко" – 13:00 – 13:45 – Порохова вежа (3 поверх).

Чи можуть книги про минулі війни підготувати до майбутніх? Бесіда про схожість і відмінності між війною на Балканах і війною росії проти України.

  • Дискусія "Пам'ятаючи наш шлях у майбутнє" – 14:30 – 15:30 – Порохова вежа (3 поверх).

  • Дискусія "Війна як крах цивілізації: чи буде щастя після війни?" – 16:00 – 17:20 – Порохова вежа (3 поверх).

Під час дискусії розмірковуватимуть, як спілкуватися з людьми, які пережили війну, чи можливо знову відчути щастя після травми та як впливає війна на прогрес.

6 жовтня

  • Розмова Володимира Арєнєва та Джонатана Страуда – 11:00 – 12:00 – Порохова вежа (3 поверх).

  • Читання "Kobylyanska-live: щоденники, автобіографія, листи" – 12:00 – 12:45 – Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України.

Учасники матимуть можливість послухати уривки зі щоденника та неопублікованих листів Ольги Кобилянської, пізнати її глибше як людину, письменницю, феміністку й жінку, яка свого часу не побоялася першою освідчитися чоловікові.

  • Дискусія "Свобода думки vs індоктринація" – 13:00 – 14:00 – Порохова вежа (3 поверх).

Як можна знищити ідентичність цілого народу і нав'язати йому нову? Це мета росії в Україні. Які методи вони використовують; чи працюють вони, і як це порівнювати з іншими прикладами в усьому світі та в історії?

  • Дискусія "Екзистенціальна стійкість: як глобальні історичні зміни впливають на нас" – 14:30 – 15:50 – Порохова вежа (3 поверх).

Як література допомагає нам зрозуміти історичний поворотний момент, який зараз відбувається в Україні? Чому так багато не хочуть перемоги цього нового героя, цієї нової політичної нації? І як література може допомогти цим скептикам зрозуміти пошуки та подвиги України, відчути українців, навчитися на помилках минулого?

  • Зникомі слова, зникомі люди. Розмова Катерини Міхаліциної та Олени Лотоцької – 15:00 – 15:45 – Книгарня Є.

Як відчитувати чужий досвід? Які історії ховаються у скрині пам'яті кожного з нас? І як нам передавати цю пам'ять далі?

  • Презентація "Жіноче лідерство під час війни: як описувати і документувати суб'єктність жінки під час війни" – 17:00 – 17:45 – Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука.

7 жовтня

  • Дискусія "Російсько-українська війна: чи буде визнано геноцид Росії в Україні?" – 16:00 – 16:45 – Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України.

Панельна дискусія про перспективи міжнародного визнання злочинів РФ в Україні геноцидом з презентацією книжки.

  • Ніч (вечір) поезії та музики – 18:00 – 22:30 – Львівський театр ляльок. Нижній зал.

Ніч поезії й музики – традиційно один з найпопулярніших заходів Львівського міжнародного BookForum. Це поєднання найкращої поезії іноземних та українських учасників фестивалю з прогресивною музикою відомих українських гуртів.

  • Презентація "[dasein: оборона присутності]" Ярини Чорногуз" – 18:00 – 18:45 – Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука.

Презентація нової книжки поезій військової та поетки Ярини Чорногуз.

  • Дискусія "Бабин Яр. Пам'яті жертв трагедії" – 19:30 – 20:30 – Порохова вежа (3 поверх).

8 жовтня

  • Дискусія "В сім'ї вольній, новій… Як ми творимо близькість в умовах війни" – 11:30 – 12:50 – Порохова вежа (3 поверх).

Воєнний контекст суттєво вплинув на приватне життя. Ця розмова пропонує рефлексію про те, якими будуть наші стосунки після війни.

  • Дискусія "Чи існувала українська радянська література? Неканонічний канон, класики і пісні про Сталіна" – 13:00 – 13:45 – Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України.

Якою була ідентичність українського радянського письменника? Максим Рильський, Ірина Вільде та інші. Що це були за люди? Що вони писали і як читати створені ними тексти зараз?

  • Дискусія "Жінки, війна і справедливість: пам'яті Вікторії Амеліної" – 13:30 – 14:30 – Порохова вежа (3 поверх).

Розмова пам'яті доброї подруги фестивалю Вікторії Амеліної, яка загинула у липні 2023 року після російського ракетного обстрілу Краматорська.

  • Презентація книжки "Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші" Володимира Вакуленка-К. – 16:30 – 17:30 – Порохова вежа (3 поверх).

Щоденник Володимира Вакуленка-К. – болючі й правдиві записи, які вмістили в себе його думки та спостереження від початку повномасштабного вторгнення і під час окупації Ізюма та його рідного села Капитолівка на Харківщині. Аж до викрадення рашистами, неминучість якого усвідомлював, як і те, що в нього мало шансів вижити – бо українець, бо волонтер і активіст, бо має гідність. Якими стають люди? Що відкривається перед очима та в серці?

  • Розмова Арта Шпігельмана з Олександром Михедом – 20:30 – 21:30 – Порохова вежа (3 поверх).

Арт Шпігельман – найвідоміший альтернативний карикатурист у світі. Коли його графічний роман "Маус: Сповідь уцілілого" отримав спеціальну Пулітцерівську премію в 1992 році за яскраве зображення Голокосту та його наслідків, критики та широка аудиторія визнали, що комікс здатний досліджувати складні естетичні, моральні та культурні теми.