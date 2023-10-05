В рамках литературного фестиваля запланировано множество событий. В частности, лекции, дискуссии, презентации, перформансы и публичные интервью в многочисленных локациях. Какие самые интересные события посетить офлайн и онлайн, читайте дальше.

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5 октября

Дискуссия "Война для начинающих: разговор Озрена Кебо и Катерины Калитко" – 13:00 – 13:45 – Пороховая башня (3 этаж).

Могут ли книги о прошлых войнах подготовить к будущим? Беседа о сходстве и различиях между войной на Балканах и войной России против Украины.

Дискуссия "Помня наш путь в будущее" – 14:30 – 15:30 – Пороховая башня (3 этаж).

Дискуссия "Война как крах цивилизации: будет ли счастье после войны?" – 16:00 – 17:20 – Пороховая башня (3 этаж).

Во время дискуссии будут размышлять, как общаться с людьми, пережившими войну, возможно ли снова ощутить счастье после травмы и как влияет война на прогресс.

6 октября

Разговор Владимира Аренева и Джонатана Страуда – 11:00 – 12:00 – Пороховая башня (3 этаж).

Чтение "Kobylyanska-live: дневники, автобиография, письма" – 12:00 – 12:45 – Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины.

Участники смогут послушать отрывки из дневника и неопубликованных писем Ольги Кобылянской, узнать ее глубже как человека, писательницу, феминистку и женщину, которая в свое время не побоялась первой сделать предложение мужчине.

Дискуссия "Свобода мысли vs индоктринация" – 13:00 – 14:00 – Пороховая башня (3 этаж).

Как можно уничтожить идентичность всего народа и навязать ему новую? Это цель России в Украине. Какие методы они используют, работают ли они и как это сравнивать с другими примерами во всем мире и в истории?

Дискуссия "Экзистенциальная устойчивость: как глобальные исторические изменения влияют на нас" – 14:30 – 15:50 – Пороховая башня (3 этаж).

Как литература помогает нам понять исторический поворотный момент, который сейчас происходит в Украине? Почему так много не хотят победы этого нового героя, этой новой политической нации? И как литература может помочь этим скептикам понять поиски и подвиги Украины, почувствовать украинцев, научиться на ошибках прошлого?

Пропадающие слова, пропадающие люди. Разговор Екатерины Михалицыной и Елены Лотоцкой – 15:00 – 15:45 – Книгарня Є.

Как отчитывать чужой опыт? Какие истории скрываются в сундуке памяти каждого из нас? И как нам передавать эту память дальше?

Презентация "Женское лидерство во время войны: как описывать и документировать субъектность женщины во время войны" – 17:00 – 17:45 – Львовская областная библиотека для юношества имени Романа Иванычука.

7 октября

Дискуссия "Российско-украинская война: будет ли признан геноцид России в Украине?" – 16:00 – 16:45 – Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины.

Панельная дискуссия с презентацией книги о перспективах международного признания преступлений РФ в Украине геноцидом.

Ночь (вечер) поэзии и музыки – 18:00 – 22:30 – Львовский театр кукол. Нижний зал.

Ночь поэзии и музыки – традиционно одно из самых популярных мероприятий Львовского международного BookForum. Это сочетание лучшей поэзии иностранных и украинских участников фестиваля с прогрессивной музыкой известных украинских групп.

Презентация "[dasein: оборона присутствия]" Ярины Чорногуз – 18:00 – 18:45 Львовская областная библиотека для юношества имени Романа Иванычука.

Презентация новой книги стихов военной и поэтессы Ярины Чорногуз.

Дискуссия "Бабий Яр. Памяти жертв трагедии" – 19:30 – 20:30 – Пороховая башня (3 этаж).

8 октября

Дискуссия "В сім'ї вольній, новій… Как мы творим близость в условиях войны" – 11:30 – 12:50 – Пороховая башня (3 этаж).

Военный контекст оказал существенное влияние на частную жизнь. Этот разговор предлагает рефлексию о том, какими будут наши отношения после войны.

Дискуссия "Существовала ли украинская советская литература? Неканонический канон, классики и песни о Сталине" – 13:00 – 13:45 – Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины.

Какой была идентичность украинского советского писателя? Максим Рыльский, Ирина Вильде и другие. Что это были за люди? Что они писали и как читать созданные ими тексты сейчас?

Дискуссия "Женщины, война и справедливость: памяти Виктории Амелиной" – 13:30 – 14:30 – Пороховая башня (3 этаж).

Разговор памяти хорошей подруги фестиваля Виктории Амелиной, погибшей в июле 2023 года после российского ракетного обстрела Краматорска.

Презентация книги "Я превращаюсь… Дневник оккупации. Избранные стихи" Владимира Вакуленко-К. – 16:30 – 17:30 – Пороховая башня (3 этаж).

Дневник Владимира Вакуленко-К. – болезненные и правдивые записи, которые вместили в себя его мысли и наблюдения с начала полномасштабного вторжения и во время оккупации Изюма и его родного села Капитоловка Харьковской области. Вплоть до похищения рашистами, неизбежность которого осознавал, как и то, что у него мало шансов выжить – потому что украинец, волонтер и активист, имеет достоинство. Какими становятся люди? Что открывается перед глазами и в сердце?

Разговор Арта Шпигельмана с Александром Михедом – 20:30 – 21:30 – Пороховая башня (3 этаж).

Арт Шпигельман – самый известный альтернативный карикатурист в мире. Когда его графический роман "Маус: Исповедь уцелевшего" получил специальную Пулитцеровскую премию в 1992 году за яркое изображение Холокоста и его последствий, критики и широкая аудитория признали, что комикс способен исследовать сложные эстетические, моральные и культурные темы.

С полной программой мероприятий Book Forum можно ознакомиться по ссылке.