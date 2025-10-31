Сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт книги.
Смотрите также Новые истории, которые захватывают с первой страницы: литературные новинки, достойны внимания уже сейчас
Каких авторов чаще всего покупают по программе "еКнига"?
Всего за девять месяцев 2025 года в рамках программы "еКнига" было приобретено 359 тысяч книг. Так, в среднем украинцы покупали по 1 330 книг ежедневно.
Больше всего книг пользователи покупали у издательств КСД, Vivat, BookChef, "Ранок", "Издательство Старого Льва", Издательство РМ, "Фолио", "Наша Идея", Artbooks и "Вихола".
Более 300 тысяч украинцев воспользовались программой "еКнига" / Фото Unsplash
Среди самых популярных авторов – Коллин Гувер, Тесс Герритсен, Пенелопа Дуглас, Брианна Уист и Агата Кристи. Суммарно пятерка лидеров обеспечила продажу 44 тысяч книг, что составляет 12,46% от общего объема.
Среди украинских писателей самым популярным автором стал Владимир Станчишин. Второе место занял Илларион Павлюк, третье – Андрей Семьянкив.
Как работает программа "еКнига"?
В декабре 2024 года Министерство культуры объявило о старте программы "еКнига". Она дает возможность украинцам, которым исполнилось 18 лет в 2024 году или исполнится в 2025 году, получить 908 гривен для приобретения книг.
Подать заявку можно со дня достижения совершеннолетия и до момента, когда человеку исполнится 19 лет.
Полученные средства разрешается использовать в течение трех месяцев на покупку бумажных, электронных или аудиокниг на украинском языке в книжных магазинах и издательствах, участвующих в программе.
Какие книги читает Кирилл Буданов?
Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов признался, что из-за плотного графика редко находит время на художественную литературу. Впрочем, иногда он все же пытается читать.
Буданов рассказал, что предпочитает книги на историческую и геополитическую тематику. По его мнению, уроки прошлого помогают избегать ошибок сегодня и прогнозировать развитие событий в будущем.
Среди последних прочитанных книг главы ГУР – "После войны" Тони Джадта, которая рассказывает о Европе после 1945 года.