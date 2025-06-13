У Києві відтворили "Боривітер", а оригінальна мозаїка Горської на Черкащині – під загрозою

У Києві відтворили легендарну мозаїку дисидентки Алли Горської "Боривітер", яку знищили росіяни в окупованому Маріуполі. Як і більшість робіт видатної мисткині, ця мозаїка постраждала в ході бойових дій, оскільки Алла Горська здебільшого працювала у східних областях.

12 червня у Києві представили відтворену мозаїку Алли Горської. Над нею працювали сучасні художники, які в деталях намагалися відтворити оригінал. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Відтворена мозаїка в Києві

Відтворену мозаїку команда з 15 митців збирала понад 3 місяці. Для нового "Боривітру" зі всього світу звезли 700 кілограмів матеріалів. Аби транспортувати мозаїку, її зробили у вигляді конструкції з 68 пазлів, що збираються на металевий каркас.

Це була дуже цікава робота, я зробила кілька шматочків, у нас там була все поділене, вся мозаїка на такі невеликі шматочки і в мене було 4 шматочки. До цього, була ціла мозаїка, її розбили на невеликі шматочки. Кожен міг обрати той, який подобається. Потім вже складали ці шматочки разом,

– сказала мисткиня Тетяна Бакум.

Оригінальна мозаїка була розміщена у ресторані "Україна" в Маріуполі. Під час боїв у 2022 році вона зазнала пошкоджень і зараз її доля невідома.

Проєкт ініціювали маркетплейс ROZETKA разом із громадською організацією Ukraine WOW і Фондом Алли Горської та Віктора Зарецького. До 22 червня "Боривітер" буде у Києві на Хрещатику, а далі вирушить у такі міста як Львів та Харків.



Відкриття відтвореного "Боривітру" в Києві / Фото Суспільного

Оригінальна мозаїка на Черкащині під загрозою

Є ще дві оригінальні мозаїки Алли Горської та її чоловіка Віктора Зарецького, які можна побачити. Одна – у Києві. Це панно "Вітер". Ще одна унікальна пам'ятка є на Черкащині. "Птах" – це остання робота подружжя, створена за лічені тижні до вбивства Горської у 1970 році на фасаді їдальні Супій у селі Гельмязів. Зараз у цьому приміщенні кафе та магазин будівельних матеріалів.



"Птах" – остання мозаїка Горської і Зарецького / Фото "Земляк"

Також Алла Горська розписала будівлю всередині, однак це було знищено. Зараз і під загрозою й мозаїка, оскільки вона не має жодного охоронного статусу.

Тому популяризаторка української культури та блогерка Софія Безверха, відома як Krapka Krapka закликає всіх небайдужих підписати петицію про надання відповідного статусу пам'ятки будівлі їдальні у Гельмязеві, аби вберегти останню роботу Алли Горської.

Більше про Аллу Горську та її роботу: дивіться відео

Вбивство Алли Горської у 1970 році було спробою радянського режиму зламати українських опір, прибравши дисидентів. Однак у СРСР не вийшло, а роботи Алли Горської живуть і дотепер, хоч не завдяки, а всупереч.