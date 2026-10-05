Цей хіт 1960 року зробив 16-річного співака світовою зіркою: він більше не повернувся до школи

У 1960 році пісня про крихітне жовте бікіні несподівано підкорила світові чарти. Її виконавець Браян Хайленд на той момент був лише 16-річним підлітком, але хіт миттєво зробив його відомим.

Після успіху композиції співак вирушив у гастрольний тур і більше не повернувся до звичайної школи, пише Parade.

Як один хіт зробив 16-річного співака світовою зіркою

"Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" вийшла влітку 1960 року у виконанні Браяна Хайленда. На той час співак уже був кумиром підлітків, однак саме ця композиція принесла йому світову популярність.

Пісня піднялася на перше місце в американському чарті Billboard Hot 100. Згодом її використовували у фільмах і телесеріалах, серед яких "Доктор Хто", "Контакт" та "Дій, сестро 2: Знову за старе".

"Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini": дивіться відео

В інтерв'ю Гері Джеймсу Хайленд розповідав, що спочатку записав кілька демо-версій для видавничої компанії Семмі Кея. Після цього він підписав контракт із Kapp Records, де записав свій перший сингл "Rosemary". Платівка розійшлася тиражем близько 20 тисяч примірників.

Під час підготовки до другої сесії запису автори Пол Венс і Лі Покрісс принесли Хайленду пісню про бікіні. Співак вивчив її протягом вихідних, після чого записав композицію. Пісня вийшла через кілька тижнів.

На момент великого успіху Хайленд ще навчався у середній школі. Однак після того, як "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" очолила хіт-паради, його життя швидко змінилося.

Платівка вийшла влітку 1960 року й піднялася на перше місце в хіт-парадах, а восени я вже був у гастрольному турі й більше не повернувся до школи,

– розповідав співак.

Браян Хайленд / Архівне фото

Згодом Хайленд закінчив школу для професіоналів у Нью-Йорку. Серед її випускників також була акторка Петті Дюк.

Після успіху "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" у співака були й інші відомі пісні. Зокрема, "Sealed with a Kiss" посіла третє місце в Billboard Hot 100. Також він записав композиції "Ginny Come Lately" та "The Joker Went Wild".

Зараз Хайленду 82 роки. Він досі час від часу виступає наживо, а його син Боді часто виходить на сцену разом із ним.