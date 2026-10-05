После успеха этой композиции певец отправился в гастрольный тур и больше не вернулся в обычную школу, пишет Parade.

Как один хит сделал 16-летнего певца мировой звездой

"Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" вышла летом 1960 года в исполнении Брайана Хайленда. К тому времени певец уже был кумиром подростков, однако именно эта композиция принесла ему мировую популярность.

Песня поднялась на первое место в американском чарте Billboard Hot 100. Впоследствии ее использовали в фильмах и телесериалах, среди которых "Доктор Кто", "Контакт" и "Действуй, сестра 2: Снова в деле".

"Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini": смотрите видео

В интервью Гэри Джеймсу Хайленд рассказывал, что сначала записал несколько демо-версий для издательской компании Сэмми Кея. После этого он подписал контракт с Kapp Records, где записал свой первый сингл "Rosemary". Пластинка разошлась тиражом около 20 тысяч экземпляров.

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Во время подготовки ко второй сессии записи авторы Пол Венс и Ли Покрисс принесли Хайленду песню о бикини. Певец выучил ее за выходные, после чего записал композицию. Песня вышла через несколько недель.

На момент большого успеха Хайленд еще учился в средней школе. Однако после того, как "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" возглавила хит-парады, его жизнь быстро изменилась.

Пластинка вышла летом 1960 года и поднялась на первое место в хит-парадах, а осенью я уже был в гастрольном туре и больше не вернулся в школу,

– рассказывал певец.

Брайан Хайленд / Архивная фотография

Впоследствии Хайленд окончил школу для профессионалов в Нью-Йорке. Среди ее выпускников также была актриса Петти Дюк.

После успеха "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" у певца были и другие известные песни. В частности, "Sealed with a Kiss" заняла третье место в Billboard Hot 100. Также он записал композиции "Ginny Come Lately" и "The Joker Went Wild".

Сейчас Хайленду 82 года. Он до сих пор время от времени выступает вживую, а его сын Боди часто выходит на сцену вместе с ним.