Після успіху композиції співак вирушив у гастрольний тур і більше не повернувся до звичайної школи, пише Parade.

Як один хіт зробив 16-річного співака світовою зіркою

"Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" вийшла влітку 1960 року у виконанні Браяна Хайленда. На той час співак уже був кумиром підлітків, однак саме ця композиція принесла йому світову популярність.

Пісня піднялася на перше місце в американському чарті Billboard Hot 100. Згодом її використовували у фільмах і телесеріалах, серед яких "Доктор Хто", "Контакт" та "Дій, сестро 2: Знову за старе".

"Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini": дивіться відео

В інтерв'ю Гері Джеймсу Хайленд розповідав, що спочатку записав кілька демо-версій для видавничої компанії Семмі Кея. Після цього він підписав контракт із Kapp Records, де записав свій перший сингл "Rosemary". Платівка розійшлася тиражем близько 20 тисяч примірників.

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Під час підготовки до другої сесії запису автори Пол Венс і Лі Покрісс принесли Хайленду пісню про бікіні. Співак вивчив її протягом вихідних, після чого записав композицію. Пісня вийшла через кілька тижнів.

На момент великого успіху Хайленд ще навчався у середній школі. Однак після того, як "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" очолила хіт-паради, його життя швидко змінилося.

Платівка вийшла влітку 1960 року й піднялася на перше місце в хіт-парадах, а восени я вже був у гастрольному турі й більше не повернувся до школи,

– розповідав співак.

Браян Хайленд / Архівне фото

Згодом Хайленд закінчив школу для професіоналів у Нью-Йорку. Серед її випускників також була акторка Петті Дюк.

Після успіху "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" у співака були й інші відомі пісні. Зокрема, "Sealed with a Kiss" посіла третє місце в Billboard Hot 100. Також він записав композиції "Ginny Come Lately" та "The Joker Went Wild".

Зараз Хайленду 82 роки. Він досі час від часу виступає наживо, а його син Боді часто виходить на сцену разом із ним.