Реакція іноземців на українські страви – неоціненна. Особливо, коли вони вперше в житті куштують найкращі витвори нашого кулінарного мистецтва.

Коли іноземці вперше куштують українські страви, завжди цікаво спостерігати за їхньою реакцією. Якими враженнями поділився британець, який вперше у житті скуштував деруни – розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok kateryna0088.

Подив і захват

Британець Джейкоб спробував деруни вперше у житті. Його схвальний подив красномовніший за будь-які слова.

Британець вперше у житті куштує деруни: відео

Спочатку я ставився до страви з підозрою, адже вона виглядала темною. Однак мені все сподобалося, особливо, що деруни подають у горщиках,

– поділився він.

Також він запевнив, що страва дуже смачна, про що навіть сказав українською.

Британцям подобається українська кухня

Британці часто хвалять українські страви та навіть намагаються їх готувати. Нещодавно Еллі, яка вже 5 років живе в Україні, таки наважилася приготувати борщ, про що розповіла у своєму блозі.

Я кайфувала від усього процесу, особливо з борщем, коли прості інгредієнти перетворюються в таку смачну страву,

– захоплено зазначила вона.

Такі випадки – чудова реклама української кухні у світі, де вона повинна отримати заслужене визнання.

