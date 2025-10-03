Глаза – по 5 копеек: эпическая реакция британца, который впервые в жизни попробовал деруны
- Британец Джейкоб впервые попробовал деруны и был приятно удивлен их вкусом.
- Он оценил подачу блюда в горшочках и заверил, что деруны очень вкусные.
Реакция иностранцев на украинские блюда – неоценима. Особенно, когда они впервые в жизни пробуют лучшие произведения нашего кулинарного искусства.
Когда иностранцы впервые пробуют украинские блюда, всегда интересно наблюдать за их реакцией. Какими впечатлениями поделился британец, который впервые в жизни попробовал деруны – рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok kateryna0088.
Удивление и восторг
Британец Джейкоб попробовал деруны впервые в жизни. Его одобрительное удивление красноречивее любых слов.
Британец впервые в жизни пробует деруны: видео
Сначала я относился к блюду с подозрением, ведь оно выглядело темным. Однако мне все понравилось, особенно, что деруны подают в горшочках,
– поделился он.
Также он заверил, что блюдо очень вкусное, о чем даже сказал на украинском.
Британцам нравится украинская кухня
Британцы часто хвалят украинские блюда и даже пытаются их готовить. Недавно Элли, которая уже 5 лет живет в Украине, таки решилась приготовить борщ, о чем рассказала в своем блоге.
Я кайфовала от всего процесса, особенно с борщом, когда простые ингредиенты превращаются в такое вкусное блюдо,
– восторженно отметила она.
Такие случаи – замечательная реклама украинской кухни в мире, где она должна получить заслуженное признание.
