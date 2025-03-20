Британка розповіла, як готувала борщ і поділилась своїми враженнями від процесу

Українська кухня навіть для нас багата на відкриття і часто дивує смаками та поєднаннями й старовинними рецептами. А для іноземців часто це ще те відкриття.

Свій перший борщ приготувала Еллі – британка, яка вже 5 років живе в Україні. Про її враження від такого досвіду розповідає 24 Канал з посиланням на блог Еллі.

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Враження британки від приготування борщу

Еллі жартує, що остаточно стає українкою – нещодавно вона присвятила свій вечір приготуванню борщу. За словами жінки, чи не вперше вона була настільки захоплена процесом приготування страви.

Зазвичай я готую щодня, але все зводиться до того, щоб було швидко, легко і смачно. Тоді все гаразд. Але цього разу я кайфувала від усього процесу, особливо з борщем, коли прості інгредієнти перетворюються в таку смачну страву,

– ділиться Еллі.

Жінка жартує, що не розуміє – чи це український вплив, чи старість, але приготування борщу її захопило. Це вона пояснює тим, що у Великій Британії зазвичай надають перевагу швидким та простим стравам, які не вимагають багато зусиль у приготуванні.

Еллі каже, що завжди вважала українську кухню доволі смачною, але те, що для приготування більшості страв потрібно багато часу було серйозним мінусом. Тепер же вона каже, що це не мінус, а частина досвіду й те, що робить цю кухню особливою.

Еллі розповідає про досвід приготування борщу: дивіться відео

У своєму блозі Еллі часто розповідає про те, що її дивує в Україні й що для неї є абсолютно новим і порівнює це з британським досвідом, тому багато українців стежать за нею. А в коментарях до відео про борщ деякі користувачі пожартували, що Еллі стала ще на крок ближчою до голубців та холодцю.