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Що відомо про каву "Мертве око"

Кава "Мертве око" – це більш міцний варіант кави "червоне око" (red eye), яка містить одну порцію еспресо, і міцніша за "чорне око" (black eye), що готується з двома порціями.

Назва "мертве око" походить від ефекту, який цей напій має на організм – надмірна кількість кофеїну робить очі "мертвими". Крім того, є ще одна варіація цієї кави – green eye coffee (кава "зелені очі"), ця назва з'явилася завдяки мережі Starbucks, яка обрала цей колір, аби він відповідав їхньому бренду.

"Мертве око" – міцніша варіація "червоного ока" / Фото Unsplash

Для кого створена ця кава

Кава "Мертве око" створена для тих, хто потребує потужного заряду кофеїну. Як пояснив національний чемпіон з лате-арту Артур Кравчук, працівники IT-сфери часто обирають цей напій, щоб залишатись бадьорими та не відчувати втоми під час роботи.

Якщо ви працювали всю ніч або шукаєте спосіб прокинутись зранку, кава "Мертве око" стане вашим надійним помічником. Однак, це не тільки про кофеїн – напій також вражає насиченим і яскравим смаком, який змушує повертатись за новими порціями.

Що потрібно знати перед початком вживання "Мертвого ока"

Перед тим, як додавати три порції еспресо до ранкової чашки фільтру, варто дізнатися, скільки кофеїну містить кава "Мертве око". У середньому вона містить близько 288 міліграмів кофеїну на одну чашку, що дорівнює кількості кофеїну у трьох чашках звичайної кави.

Також важливо пам'ятати про рекомендовану добову норму кофеїну. Лікарі загалом погоджуються, що максимальна безпечна кількість кофеїну на день – 400 міліграмів. Тому рекомендується не перевищувати одну чашку кави "Мертве око" на день, щоб залишатись в межах безпечної норми.

Зверніть увагу! Добова норма розрахована на вживання протягом доби, а не лише однієї порції, тому важливо враховувати усі ризики та вплив напою на ваш організм.

Важливо дотримуватися добової норми кофеїну / Фото Unsplash

Яка кава "Мертве око" на смак

Кава Dead Eye вирізняється своїм неповторним смаковим профілем. Вона поєднує інтенсивність еспресо з м’якістю фільтр-кави, що створює смак, який є одночасно сильним і витонченим.

Три порції еспресо надають каві темний, насичений та повний смак. Це контрастує з більш м’яким і збалансованим смаком пуровера, який завершує загальний профіль напою.

В результаті ці елементи створюють інтенсивний, але збалансований букет смакових відчуттів. При правильному приготуванні кава Dead Eye відкриває глибину смаку, яку не так просто знайти в інших кавових напоях. Вона поєднує сміливий смак із тонкими відтінками шоколаду, фруктів і спецій, що залежать від вибору кавових зерен.

Які можуть бути побічні ефекти вживання "Мертвого ока"

Вживання кави "Мертве око" може викликати кілька небажаних ефектів.

Найбільш поширені побічні ефекти від вживання "Мертвого ока":

безсоння – велика кількість кофеїну може порушити нормальний режим сну;

прискорене серцебиття – надмірна доза кофеїну може викликати прискорене серцебиття;

проблеми з травленням – деякі люди можуть відчувати дискомфорт в шлунку або страждати від кислотного рефлюксу;

тривога – надмірне споживання кофеїну може посилити відчуття тривоги та нервозності.

Кава "Мертве око" може викликати кілька побічних ефектів / Фото Unsplash

До слова, вчені визначили найкориснішу та найшкідливішу каву. Своє дослідження вони проводили у період з 1985 до 2003 року, у ньому взяли участь 500 людей віком від 20 до 79 років.

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