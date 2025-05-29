Видатні коханці Марка Вовчка: чому Куліш пропонував їй втекти та до чого тут Шевченко

Багато відомих та видатних людей жили в одному часовому просторі та могли спілкуватись між собою. Часто вони також пов'язані різними типами стосунків.

Наприклад, Марко Вовчок або ж Марія Вілінська мала серед своїх знайомих літераторів коханця. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео блогерки Оксани Миколаївни у ТікТок.

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Складні історії кохання

Під час перебування Марка Вовчка у Петербурзі вона познайомилась із Пантелеймоном Кулішем, однак не все так просто, адже також вона завела знайомство із Тарасом Шевченком.

Думки про те, чи був Шевченко закоханий у Вовчка, розділились. На той момент йому було вже за 40, а Вілінській – 24 роки. Він навіть подарував їй "Кобзар" із підписом. Натомість Марко Вовчок присвятила йому свою "Інститутку", а згодом він подарував письменниці золотий браслет.



Марко Вовчок завжди привертала увагу / Фото з відкритих джерел

Однак не була також простою й історія з Пантелеймоном Кулішем. Вони навіть вирішили разом втекти у Європу. На той момент вони обоє перебували у шлюбі з іншими людьми. Їхати вони планували нарізно, щоб не викликати підозр. Куліш чекав Вілінську у Європі, проте так і не дочекався, бо вона вирішила їхати з іншим.

Цікаво, що Іван Франко, великий український письменник і громадський діяч, останні місяці життя провів у Притулку українських січових стрільців. Остання прижиттєва фотографія Франка була зроблена 19 січня 1916 року у тому ж притулку.