З квітня 2024 року триває битва за місто Часів Яр Донецької області – сусіда таких міст як Костянтинівка та Краматорськ. Однак воно відоме не тільки тим, що фігурує у зведеннях по ситуації на фронті, але й має давню історію.

Зокрема цікавою є сама назва міста. Довкола цього питання серед науковців є чимало дискусій. Які є версії походження назви міста Часів Яр – розповість 24 Канал з посиланням на портал Бахмут.In.UA.

Звідки з'явилася назва Часів Яр?

Першим населеним пунктом на місці сучасного Часового Яру стало сільце Натальїнське, яке з'явилося на мапах 1830 року. Однак на тій же карті є балка з назвою "овраг Чесов ярь".

Краєзнавець Валерій Богуненко пояснив, що найпопулярнішими є дві версії походження назви міста. Одна з них є тюркською – автором цієї теорії був академік Євген Отін.

Є думки філолога, вже покійного, на жаль, академіка, колишнього декана філологічного факультету Донецького національного університету Євгена Степановича Отіна про те, що ця назва має тюркське походження. Є також версія, що топонім має походження від власного прізвища "Часов". Його історично носили люди, які виробляли годинники, годинникарі,

– каже Богуленко.



Так виглядає Часів Яр зараз / Фото Костянтина і Влади Ліберових

За словами Богуленка, ще одна популярна версія полягає в тому, що великий яр розтягнувся по землях такого собі поміщика Часа. Щоправда, такого поміщика не існувало, тому це радше легенда. Сам же краєзнавець підтримує тюркську версію з огляду на те, що в степах Донеччини тривалий час були тюркомовні народи.

Відповідно до версії Отіна, назва міста походить від слів "чаі-су", що означає "тиха вода" і слова "яр". Тобто в перекладі назва міста означає "тихий яр" або ж "яр тихої води".

Часів Яр, як і Покровськ, є містом на лінії фронту. Щоправда, на відміну від Покровська, Часів Яр зберіг свою автентичну назву. Водночас Покровськ, який був заснований як селище Гришине, під час радянської окупації перейменовували на Постишеве, Красноармійське та Красноармійськ.