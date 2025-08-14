Свою теперішню назву місто отримало під час декомунізації в Україні. Які назви мав Покровськ раніше – розповість 24 Канал з посиланням на Донецьку ОВА.

Як раніше називався Покровськ?

Історія Покровська починається в середині ХІХ століття як селища Гришине. У період радянської окупації в 1934 році, селище перейменували на Постишеве, яка затрималася не на довго – на 4 роки. У 1938 році селище отримало статус міста і його було перейменовано на Красноармійське.

У 1962 році назва міста була трохи змінена і так з'явилася назва Красноармійськ, яку місто мало аж до 2016 року. Ця назва підпадала під декомунізацію, тому й з'явилася назва, яку ми знаємо – Покровськ.



Покровськ до загострення бойових дій / Фото Вікторії Кульженко, 24 Канал

Попри те, що зараз Покровськ відомий українцям як місце найзапекліших боїв, де відбувається найбільше бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками, місто відоме й іншим. Наприклад, Покровськ був одним із місць, де Микола Леонтович творив "Щедрика". За однією з версій, друга з п'яти версій "Щедрика" була написана у селищі Гришине, де деякий час жив і працював композитор.