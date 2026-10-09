Жодної покупки за 30 днів: світ підірвав новий тренд, який змусить вас викинути гаманець

Відмова від покупок на кілька тижнів могла здаватися дивним експериментом. Але що буде, якщо на місяць перестати купувати все, без чого можна обійтися?

Саме це перевіряють учасники нового тренду "нуль витрат", або no-spend challenge, пише Independent.

Що таке "нуль витрат"?

Це не означає, що люди зовсім перестають витрачати гроші. Зазвичай вони продовжують оплачувати житло, комунальні послуги, транспорт, продукти та інші необхідні речі.

Натомість під заборону потрапляють спонтанні покупки: новий одяг, косметика, декор, доставка їжі, зайва кава або речі, які людина купує просто через знижку.

Правила кожен встановлює сам. Хтось відмовляється від покупок на місяць, а хтось влаштовує такий експеримент лише на тиждень.

Навіщо люди це роблять?

Головна мета – побачити, скільки грошей насправді йде на дрібні та необов'язкові витрати. Окрема кава або невелика покупка можуть здаватися незначними, але за місяць таких витрат набігає чимало.

Коли людина перестає купувати автоматично, вона починає частіше запитувати себе: "Мені це справді потрібно?" Крім економії, такий челендж допомагає помітити емоційні покупки – наприклад, коли людина йде в магазин після стресового дня або замовляє щось онлайн просто для гарного настрою.

Чи справді це працює?

Усе залежить від бюджету та правил конкретної людини. Проте навіть місяць без спонтанних покупок може показати, на що насправді витрачаються гроші.

Тому тренд "нуль витрат" – це не стільки про повну відмову від покупок, скільки про спробу перестати витрачати гроші на автоматі. А заодно – перевірити, скільки можна заощадити, якщо хоча б на місяць сказати "ні" імпульсивним покупкам.