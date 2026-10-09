Именно это проверяют участники нового тренда "ноль расходов", или no-spend challenge, пишет Independent.

Что такое "ноль расходов"?

Это не означает, что люди совсем перестают тратить деньги. Обычно они продолжают оплачивать жилье, коммунальные услуги, транспорт, продукты и другие необходимые вещи.

Но под запрет попадают спонтанные покупки: новая одежда, косметика, декор, доставка еды, лишний кофе или вещи, которые человек покупает просто из-за скидки.

Правила каждый устанавливает сам. Кто-то отказывается от покупок на месяц, а кто-то устраивает такой эксперимент всего на неделю.

Зачем люди это делают?

Главная цель – увидеть, сколько денег на самом деле уходит на мелкие и необязательные расходы. Отдельный кофе или небольшая покупка могут казаться незначительными, но за месяц таких расходов накапливается немало.

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Когда человек перестает покупать автоматически, он начинает чаще задавать себе вопрос: "Мне это действительно нужно?" Помимо экономии, такой челлендж помогает заметить эмоциональные покупки – например, когда человек идет в магазин после стрессового дня или заказывает что-то онлайн просто для хорошего настроения.

Действительно ли это работает?

Все зависит от бюджета и правил конкретного человека. Однако даже месяц без спонтанных покупок может показать, на что на самом деле тратятся деньги.

Поэтому тренд "ноль расходов" – это не столько полный отказ от покупок, сколько попытка перестать тратить деньги на автомате. А заодно – проверить, сколько можно сэкономить, если хотя бы на месяц сказать "нет" импульсивным покупкам.