Під час зйомок знищили екосистему: як через фільм із Ді Капріо мало не зник тропічний острів
- Під час зйомок фільму "Пляж" студія 20th Century Fox змінила ландшафт пляжу Майа Бей, завдавши значної екологічної шкоди.
- У 2023 році Верховний суд Таїланду зобов’язав уряд і студію профінансувати екологічне відновлення острова після тривалої судової тяганини.
Під час зйомок фільму "Пляж" з Леонардо Ді Капріо студія 20th Century Fox суттєво змінила природний ландшафт одного з пляжів Таїланду. Це завдало значної екологічної шкоди.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @secretmovies88 на YouTube.
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Якої шкоди завдали природі під час зйомок "Пляжу"?
Під час зйомок фільму "Пляж" з Леонардо Ді Капріо студія 20th Century Fox орендувала знаменитий пляж Майа Бей у тайському національному парку Хат Ноппхарат Тхара-Му Ко Пхі-Пхі.
Задля створення ідеальної картинки команда знищила природний ландшафт: вирівняли дюни, зняли природний ґрунт, пересадили рослинність, завезли інший пісок, а також обрізали частину прибережної флори.
Такі дії завдали значної шкоди екосистемі острова. Це викликало хвилю протестів серед тайських екологів та місцевих жителів.
Фільм "Пляж": дивіться трейлер
Одразу після виходу фільму проти студії подали позов із вимогою відшкодувати заподіяну шкоду довкіллю. Судова тяганина тривала понад 20 років. Врешті, у 2023 році Верховний суд Таїланду зобов’язав уряд і 20th Century Fox профінансувати повне екологічне відновлення острова.
Додаткову шкоду спричинив туристичний бум після релізу фільму. Через це у 2018 році пляж довелося повністю закрити на невизначений термін. Лише у 2022 році його відкрили знову, але вже з суворими обмеженнями.
До слова, фільм "Безславні виродки" міг взагалі не з'явитися у прокаті. Усе через те, що актор на роль Ганса Ланди мав відповідати одразу кільком критеріям.