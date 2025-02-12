Чоловік встановив на даху сонячні панелі та здивував тим, скільки економить на електриці

Сонячні панелі – найпопулярніший пристрій для отримання зеленої енергії. І чимало людей встановлюють панелі у своїх подвір'ях чи на дахах будинків, аби заощадити на оплаті комунальних послух.

Родина Пола і Лінн з американського Річмонда інвестувала у встановлення сонячних панелей на даху приватного будинку. Скільки вдається заощадити – розповідає 24 Канал з посиланням на Solar United Neighbors.

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Якими є наслідки встановлення сонячних панелей

Пол розповів, що приєднався до сонячного кооперативу, до якого входять військові ветерани, оскільки там були кращі умови, ніж у місцевій компанії. І тому він встановив на даху свого будинку сонячні панелі.

Я майже нічого не плачу за рахунком за електрику, тож ці заощадження повертають ті гроші, які я вклав у панелі. Я задоволений усім процесом, тому що система окупиться протягом 10 років або менше,

– поділився чоловік.

Хоча встановлення панелей минуло не без пригод. Наприклад, невдовзі після цього дах будинку почав протікати. Причиною стало те, що смола відвалилася від вентиляційного кожуха.



Пол біля свого будинку в Річмонді / Фото Solar United Neighbors

Опісля встановлення панелей родина також встановила покращену та енергоефективну систему вентиляції. Тепер подружжя використовує масляну систему опалення лише кілька тижнів на рік під час сильних морозів. Здебільшого в будинку працюють електричні обігрівачі. Тепер же родина рекомендує усім встановити такі ж системи.

Окрім фінансової вигоди, Пол наголошує на внеску в збереження довкілля. За підрахунками Пола та Лінн, на момент інтерв'ю вони запобігли викиду понад 70 000 кілограмів вуглецю за допомогою своєї сонячної станції.