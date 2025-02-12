Семья Пола и Линн из американского Ричмонда инвестировала в установку солнечных панелей на крыше частного дома. Сколько удается сэкономить – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Solar United Neighbors.

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Каковы последствия установки солнечных панелей

Пол рассказал, что присоединился к солнечному кооперативу, в который входят военные ветераны, поскольку там были лучшие условия, чем в местной компании. И поэтому он установил на крыше своего дома солнечные панели.

Я почти ничего не плачу по счету за электричество, поэтому эти сбережения возвращают те деньги, которые я вложил в панели. Я доволен всем процессом, потому что система окупится в течение 10 лет или меньше,

– поделился мужчина.

Хотя установка панелей прошло не без приключений. Например, вскоре после этого крыша дома начала протекать. Причиной стало то, что смола отвалилась от вентиляционного кожуха.



Пол возле своего дома в Ричмонде / Фото Solar United Neighbors

После установки панелей семья также установила улучшенную и энергоэффективную систему вентиляции. Теперь супруги используют масляную систему отопления лишь несколько недель в году во время сильных морозов. В основном в доме работают электрические обогреватели. Теперь же семья рекомендует всем установить такие же системы.

Кроме финансовой выгоды, Пол отмечает вклад в сохранение окружающей среды. По подсчетам Пола и Линн, на момент интервью они предотвратили выброс более 70 000 килограммов углерода с помощью своей солнечной станции.