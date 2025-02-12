Семья Пола и Линн из американского Ричмонда инвестировала в установку солнечных панелей на крыше частного дома. Сколько удается сэкономить – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Solar United Neighbors.

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Каковы последствия установки солнечных панелей

Пол рассказал, что присоединился к солнечному кооперативу, в который входят военные ветераны, поскольку там были лучшие условия, чем в местной компании. И поэтому он установил на крыше своего дома солнечные панели.

Я почти ничего не плачу по счету за электричество, поэтому эти сбережения возвращают те деньги, которые я вложил в панели. Я доволен всем процессом, потому что система окупится в течение 10 лет или меньше,
– поделился мужчина.

Хотя установка панелей прошло не без приключений. Например, вскоре после этого крыша дома начала протекать. Причиной стало то, что смола отвалилась от вентиляционного кожуха.

Пол
Пол возле своего дома в Ричмонде / Фото Solar United Neighbors

После установки панелей семья также установила улучшенную и энергоэффективную систему вентиляции. Теперь супруги используют масляную систему отопления лишь несколько недель в году во время сильных морозов. В основном в доме работают электрические обогреватели. Теперь же семья рекомендует всем установить такие же системы.

Кроме финансовой выгоды, Пол отмечает вклад в сохранение окружающей среды. По подсчетам Пола и Линн, на момент интервью они предотвратили выброс более 70 000 килограммов углерода с помощью своей солнечной станции.