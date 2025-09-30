Укр Рус
Тренди Фудтренди "Відправте Новою Поштою!": БашА кухня стала трендом у TikTok – не дивитися голодним
30 вересня, 13:40
2

"Відправте Новою Поштою!": БашА кухня стала трендом у TikTok – не дивитися голодним

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • БашА кухня з Львівщини стала популярною у TikTok завдяки відкритості процесу та щирості команди.
  • Користувачі активно цікавляться доставкою страв, проте чималі черги й безпосередньо у ресторані. 

Соціальні мережі давно стали ефективним майданчиком для просування бізнесу. Однак деяким вдається стати трендом та вирватися на вершину популярності.

Вміти смачно приготувати страву – це навичка, вміти гарно її презентувати – мистецтво. Саме завдяки цьому локальним виробникам вдається стати популярними на всю країну, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok БашА кухня BBQ.

Чому БашА кухня стала популярною? 

Приготовані на вогні реберця, з яких капає сік – сама уява вже змушує текти слинки. БашА кухня з Львівщини чудово це розуміє, створюючи багато контенту прямо з виробництва.

Відкритість процесу, щирість команди та смачний результат – формула успіху, перед якою просто неможливо встояти. Не дивно, що під відео на сторінці одразу почали зʼявлятися коментарі про доставку. Втім, це теж завдання не з легких, адже спочатку треба впоратися з чергами. 

@cateringbasha #БашАкухня #ребра #BBQ ♬ оригінальний звук - БашА кухня BBQ

Від популярності – до тренду

Апетитні страви БашА кухня одразу викликали ажіотаж. 

Один з коментарів під відео / Скриншот 

А потім все вийшло з-під контролю – користувачі, яким вдалося отримати продукцію компанії або заїхати безпосередньо до них, стали хвалитися цим у відео. 

@dana_st7 #рек #башакухняжовква #ребра ♬ Bad Boys (Theme from Cops) - Inner Circle

Задоволений клієнт – найкраща реклама. Це підтверджує TikTok r_balych.

@r_balych #баша#башакухняжовква@БашА кухня BBQ ♬ оригінальний звук - r_balych

Команда БашА кухня підтримує тренд, тому виглядає так, що у стрічці часто буде траплятися соковите мʼясо цієї компанії. 

Які страви зараз у тренді? 

