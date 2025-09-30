Социальные сети давно стали эффективной площадкой для продвижения бизнеса. Однако некоторым удается стать трендом и вырваться на вершину популярности.

Уметь вкусно приготовить блюдо – это навык, уметь красиво его презентовать – искусство. Именно благодаря этому локальным производителям удается стать популярными на всю страну, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok БашА кухня BBQ.

Читайте также "Видите ошибку?": как стихотворение Шевченко на 100-гривневой купюре разожгло скандал в сети

Почему БашА кухня стала популярной?

Приготовленные на огне ребрышки, с которых капает сок – само воображение уже заставляет течь слюнки. БашА кухня из Львовщины прекрасно это понимает, создавая много контента прямо с производства.

Открытость процесса, искренность команды и вкусный результат – формула успеха, перед которой просто невозможно устоять. Неудивительно, что под видео на странице сразу начали появляться комментарии о доставке. Впрочем, это тоже задача не из легких, ведь сначала надо справиться с очередями.

От популярности – до тренда

Аппетитные блюда БашА кухня сразу вызвали ажиотаж.

Один из комментариев под видео / Скриншот

А потом все вышло из-под контроля – пользователи, которым удалось получить продукцию компании или заехать непосредственно к ним, стали хвастаться этим в видео.

Довольный клиент – лучшая реклама. Это подтверждает TikTok r_balych.

Команда БашА кухня поддерживает тренд, поэтому выглядит так, что в ленте часто будет попадаться сочное мясо этой компании.

Какие блюда сейчас в тренде?