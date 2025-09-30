Укр Рус
Тренды Фудтренды "Отправьте Новой Почтой!": БашА кухня стала трендом в TikTok –не смотреть голодным
30 сентября, 13:41
2

"Отправьте Новой Почтой!": БашА кухня стала трендом в TikTok –не смотреть голодным

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • БашА кухня из Львовщины стала популярной в TikTok благодаря открытости процесса и искренности команды.
  • Пользователи активно интересуются доставкой блюд, однако немалые очереди и непосредственно в ресторане.

Социальные сети давно стали эффективной площадкой для продвижения бизнеса. Однако некоторым удается стать трендом и вырваться на вершину популярности.

Уметь вкусно приготовить блюдо – это навык, уметь красиво его презентовать – искусство. Именно благодаря этому локальным производителям удается стать популярными на всю страну, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok БашА кухня BBQ.

Читайте также "Видите ошибку?": как стихотворение Шевченко на 100-гривневой купюре разожгло скандал в сети

Почему БашА кухня стала популярной?

Приготовленные на огне ребрышки, с которых капает сок – само воображение уже заставляет течь слюнки. БашА кухня из Львовщины прекрасно это понимает, создавая много контента прямо с производства.

Открытость процесса, искренность команды и вкусный результат – формула успеха, перед которой просто невозможно устоять. Неудивительно, что под видео на странице сразу начали появляться комментарии о доставке. Впрочем, это тоже задача не из легких, ведь сначала надо справиться с очередями.

@cateringbasha #БашАкухня #ребра #BBQ ♬ оригінальний звук - БашА кухня BBQ

От популярности – до тренда

Аппетитные блюда БашА кухня сразу вызвали ажиотаж.

Один из комментариев под видео / Скриншот

А потом все вышло из-под контроля – пользователи, которым удалось получить продукцию компании или заехать непосредственно к ним, стали хвастаться этим в видео.

@dana_st7 #рек #башакухняжовква #ребра ♬ Bad Boys (Theme from Cops) - Inner Circle

Довольный клиент – лучшая реклама. Это подтверждает TikTok r_balych.

@r_balych #баша#башакухняжовква@БашА кухня BBQ ♬ оригінальний звук - r_balych

Команда БашА кухня поддерживает тренд, поэтому выглядит так, что в ленте часто будет попадаться сочное мясо этой компании.

Какие блюда сейчас в тренде?

  • Вам точно нужно попробовать овсянку, которую любила принцесса Диана.
  • Этот рецепт она попробовала в Швейцарии, и с тех пор готовила кашу только таким образом.
  • Секрет – замачивание овсянки на ночь в апельсиновом соке.