Борщ – не просто страва, а справжня кулінарна пастка. Про це з гумором розповів британець, дружина якого є українкою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача @ukrainianwife у TikTok.

Чим "небезпечний" борщ, на думку британця?

За словами британця, головна небезпека борщу полягає в тому, що ніхто ніколи не готує його трішки. Українці завжди беруть найбільшу каструлю, яку тільки можна знайти. А якщо такої нема – купують спеціально для борщу.

Отже, тепер у вас є велика каструля борщу, яку ви будете їсти на вечерю, обід і, ймовірно, на сніданок,

– жартує він.

Британець розповів про борщ: дивіться відео

Британець зазначає, навіть якщо у холодильнику не вистачає місця – не біда. Борщ можна просто ще раз прокип’ятити, і він спокійно "переживе" ще кілька днів.

Водночас чоловік застерігає, що найголовніше правильно, – ніколи не казати українцю перестати готувати борщ. Бо якщо він перестане, ви його більше ніколи не побачите. І, звісно, ніколи не слід порівнювати мамин борщ.

Зауважимо, що у коментарях можна знайти чимало схвальних відгуків, щодо усього сказаного у відео.

Чому в минулому борщ готували без буряка?

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко у своєму відео на YouTube розповів, що у давнину борщ був зовсім не таким, як ми звикли бачити його сьогодні. Тоді це був суп із капусти та різноманітних овочів, основою якого часто служив буряковий квас.

За словами Клопотенка, для надання страві кислинки люди використовували буряковий квас або кисле молоко, а за їх відсутності – додавали трохи лимонного соку.

Євген Клопотенко розповідає, як змінювався борщ: дивіться відео

У ті часи, коли помідори та картопля ще не були відомі в Європі, більшість рецептів борщу взагалі не містили буряків.

Сучасні дослідження кажуть, що спочатку борщ міг бути зеленим, адже буряк додавали у дуже малій кількості. Лише з поширенням цього овочу страва набула звичного червоного кольору. Існували й варіації зеленого борщу, до якого додавали щавель, шпинат і різну зелень.

