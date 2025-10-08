Борщ – не просто блюдо, а настоящая кулинарная ловушка. Об этом с юмором рассказал британец, жена которого является украинкой.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя @ukrainianwife в TikTok.

Смотрите также "Откуда они берутся?": девушка использовала ИИ для пранка над мужчиной и запустила тренд

Чем "опасен" борщ, по мнению британца?

По словам британца, главная опасность борща заключается в том, что никто никогда не готовит его немного. Украинцы всегда берут самую большую кастрюлю, которую только можно найти. А если такой нет – покупают специально для борща.

Итак, теперь у вас есть большая кастрюля борща, которую вы будете есть на ужин, обед и, вероятно, на завтрак,

– шутит он.

Британец рассказал о борще: смотрите видео

Британец отмечает, даже если в холодильнике не хватает места – не беда. Борщ можно просто еще раз прокипятить, и он спокойно "переживет" еще несколько дней.

В то же время мужчина предостерегает, что самое главное правильно, – никогда не говорить украинцу перестать готовить борщ. Потому что если он перестанет, вы его больше никогда не увидите. И, конечно, никогда не следует сравнивать мамин борщ.

Заметим, что в комментариях можно найти немало положительных отзывов, относительно всего сказанного в видео.

Почему в прошлом борщ готовили без свеклы?

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко в своем видео на YouTube рассказал, что в древности борщ был совсем не таким, как мы привыкли видеть его сегодня. Тогда это был суп из капусты и различных овощей, основой которого часто служил свекольный квас.

По словам Клопотенко, для придания блюду кислинки люди использовали свекольный квас или кислое молоко, а при их отсутствии – добавляли немного лимонного сока.

Евгений Клопотенко рассказывает, как менялся борщ: смотрите видео

В те времена, когда помидоры и картофель еще не были известны в Европе, большинство рецептов борща вообще не содержали свеклы.

Современные исследования говорят, что сначала борщ мог быть зеленым, ведь свеклу добавляли в очень малом количестве. Только с распространением этого овоща блюдо приобрело привычный красный цвет. Существовали и вариации зеленого борща, к которому добавляли щавель, шпинат и различную зелень.

Как готовила борщ принцесса Диана?