Зараз у суспільстві побутує думка, що прикраси – це тільки для жінок, хоча насправді немає жодного обмеження за статтю. наприклад, козаки часто носили сережку у вусі і це мало певний символізм.

Історик Леонтій Войтович пояснював, чому козаки носили сережки у одному вусі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Малинський міський краєзнавчий музей.

Дивіться також Станція-привид у метро Києва: де вона розташована та як називається

Чому козаки носили сережки?

Українські козаки вкладали особливий сенс у таку прикрасу, тому носили її не так багато представників цієї верстви населення. Історик припускав, що саму традицію вони запозичили у турків чи татар.

Сережка у вусі козака свідчила про певний статус. Вони були пов'язані із способом життя воїнів, який вели козаки. Сережка у лівому вусі означала, що козак – один син у матері, а в правому свідчила, що він – останній чоловік в роду.



Сучасні чоловіки теж носять сережки / Фото Pexels

Можна зустріти також і варіант, коли проколені були обидва вуха. Це означало, що він – одна дитина у батьків. У військових походах таких чоловіків все-таки намагались певною мірою убезпечити. Звісно, вони все ще бились разом із іншими, проте їх часто страхували побратими.

Форма сережок у козаків була специфічною. найчастіше їх робили у вигляді пів місяця та зі срібла.

До слова, раціон рядових козаків складався з каш, в'яленого м'яса, риби, сухарів, іноді борщу, та страви соломаха; алкоголь був під забороною. Козацька старшина мала вишукані столи з різноманітним м'ясом, спеціями та десертами, включаючи каву та вино.