Что означала серьга в ухе у казака и как она помогала им в военном деле
- Казаки носили серьги в ухе, что символизировало определенный статус: в левом ухе - единственный сын у матери, в правом - последний мужчина в роду, оба уха - единственный ребенок у родителей.
- Форма сережек у казаков была специфической, обычно в виде полумесяца, и изготавливали их из серебра.
Сейчас в обществе бытует мнение, что украшения – это только для женщин, хотя на самом деле нет никакого ограничения по полу. например, казаки часто носили серьгу в ухе и это имело определенный символизм.
Историк Леонтий Войтович объяснял, почему казаки носили серьги в одном ухе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Малинский городской краеведческий музей.
Почему казаки носили серьги?
Украинские казаки вкладывали особый смысл в такое украшение, поэтому носили его не так много представителей этого слоя населения. Историк предполагал, что саму традицию они позаимствовали у турок или татар.
Серьга в ухе казака свидетельствовала об определенном статусе. Они были связаны с образом жизни воинов, который вели казаки. Серьга в левом ухе означала, что казак – один сын у матери, а в правом свидетельствовала, что он – последний мужчина в роду.
Современные мужчины тоже носят серьги / Фото Pexels
Можно встретить также и вариант, когда проколоты были оба уха. Это означало, что он – один ребенок у родителей. В военных походах таких мужчин все-таки пытались в определенной степени обезопасить. Конечно, они все еще сражались вместе с другими, однако их часто страховали собратья.
Форма сережек у казаков была специфической. чаще всего их делали в виде полумесяца и из серебра.
