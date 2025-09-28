Назви українських міст часто можуть мати цікаве походження. У більшості із них є одразу кілька варіантів того, з чим пов'язана назва.

Наприклад, Кривий Ріг не став виключенням та теж має кілька варіантів походження назви. Про це пише 24 Канал із посиланням на Криворізьку міську раду.

Як Кривий Ріг отримав свою назву?

Відповідно до першої теорії стосовно назви міста Кривий Ріг, вона походить від розташування. Зокрема, місто розташоване на двох річках і у місці злиття Саксагані й Інгульця утворюється мис. Він доволі довгий та має криву форму.

Цікаво! Урочище Кривий Ріг згадували у документах Запорізької Січі ще до заснування там першого поселення.

Є також другий варіант походження назви. Він більш містичний. Відповідно до нього, назва походить від імені козака-засновника, якого звали Ріг.

До слова, протяжність міста становить 126 кілометрів – його вважають найдовшим у Європі.

Чому Чернігів так назвали?

Звісно, ж немає єдиної думки, звідки походить назва цього міста. Найбільш поширена думка про те, що назва утворилась від імені князя Чорного, мовиться у Вікіпедії.

Він вважався першим правителем цих земель. Також існує легенда про його курган "Чорна могила".

Крім цього, існує також версія, що назва походить від слів "чорний ліс". Чернігів оточений дуже густим лісом, тому він майже непрохідний, майже чорний.

