Як місто Хмельницький отримало свою назву?

16 січня 1954 року місто Проскурів перейменували у Хмельницький, а Кам'янець-Подільську область на Хмельницьку. Саме в цей день вийшов відповідний Указ Верховної Ради Української РСР.

На ознаменування історичної події – 300-річчя возз’єднання України з Росією та відзначаючи заслуги перед українським і російським народами видатного державного діяча та полководця Богдана Хмельницького, Президія Верховної Ради Української РСР постановляє: перейменувати місто Проскурів у місто Хмельницький, а Кам'янець-Подільську область – у Хмельницьку,

– йдеться в указі.

Хмельницький / Фото з відкритих джерел

Цікаво, що наприкінці 1953 року, під час підготовки до святкувань 300-річчя "возз'єднання" України та Росії, спочатку вирішили перейменувати Переяслав, адже саме там відбулася історична подія "братання" народів. Так місто отримало назву Переяслав-Хмельницький. Водночас жоден факт із життя гетьмана Богдана Хмельницького не свідчить про його перебування в Плоскирові.

Коли ж затверджували пропозицію про перейменування, вирішили, що одного Переяслава буде замало. Тож було прийнято рішення дати нову назву ще одній з областей та її центру.

Війна під проводом Богдана Хмельницького торкалася передусім територій Дніпропетровської, Черкаської, Київської, Вінницької, Кам'янець-Подільської та Тернопільської областей. Київ та Дніпро одразу відпали, а у Вінниці заявили, що їхня область входила до числа перших п'яти, створених в Україні, і тому її назву змінювати не варто.

У фіналі залишилося три претенденти: Черкаси, Тернопіль і Проскурів – усі з однаковими шансами отримати назву Хмельницький.

На назву Хмельницький претендували одразу кілька міст / Фото з відкритих джерел

Під час обговорення хтось із керівництва УРСР звернув увагу на те, що існує Кам’янець-Подільська область, а її центр уже кілька років розташований у Проскурові. Отже, все одно потрібно було б перейменовувати область.

Крім того, саме на Поділлі у селі Пилявці на Старосинявщині, Військо Запорізьке здобуло довгоочікувану перемогу, що змінила хід історії.

Так у січні 1954 року Проскурів став Хмельницьким, а область отримала нову назву – Хмельницька.

Які назви мало місто Хмельницький?

Як пише Хмельницька міська рада, місто бере свій початок від невеликого поселення Плоскирів (Плоскирівці), про що свідчать архівні документи першої половини XV століття. Найдавніша згадка датується 10 лютого 1431 року. Точний час заснування містечка невідомий, однак можна припустити, що люди мешкали тут ще здавна.

Після приєднання Поділля до Російської імперії у 1795 році була створена Подільська губернія, а центром одного з повітів указом імператора визначено місто Проскурів. Як саме відбулася зміна назви, простежити важко, адже неясно, чи це була помилка, чи свідоме рішення.

Проте новий топонім швидко прижився, оскільки нагадував слово "проскура" – невеликий християнський обрядовий хлібець.

Назва Проскурів зберігалася до 1954 року, коли місто перейменували на Хмельницький.

