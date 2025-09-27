Сообщает 24 Канал со ссылкой на Хмельницкую РВА.

Как город Хмельницкий получил свое название?

16 января 1954 года город Проскуров переименовали в Хмельницкий, а Каменец-Подольскую область на Хмельницкую. Именно в этот день вышел соответствующий Указ Верховного Совета Украинской ССР.

В ознаменование исторического события – 300-летия воссоединения Украины с Россией и отмечая заслуги перед украинским и российским народами выдающегося государственного деятеля и полководца Богдана Хмельницкого, Президиум Верховного Совета Украинской ССР постановляет: переименовать город Проскуров в город Хмельницкий, а Каменец-Подольскую область – в Хмельницкую, – говорится в указе.

Интересно, что в конце 1953 года, во время подготовки к празднованию 300-летия "воссоединения" Украины и России, сначала решили переименовать Переяслав, ведь именно там произошло историческое событие "братания" народов. Так город получил название Переяслав-Хмельницкий. В то же время ни один факт из жизни гетмана Богдана Хмельницкого не свидетельствует о его пребывании в Плоскирове.

Когда же утверждали предложение о переименовании, решили, что одного Переяслава будет мало. Поэтому было принято решение дать новое название еще одной из областей и ее центру.

Война под руководством Богдана Хмельницкого касалась прежде всего территорий Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Каменец-Подольской и Тернопольской областей. Киев и Днепр сразу отпали, а в Виннице заявили, что их область входила в число первых пяти, созданных в Украине, и поэтому ее название менять не стоит.

В финале осталось три претендента: Черкассы, Тернополь и Проскуров – все с одинаковыми шансами получить название Хмельницкий.

При обсуждении кто-то из руководства УССР обратил внимание на то, что существует Каменец-Подольская область, а ее центр уже несколько лет расположен в Проскурове. Так что, все равно нужно было бы переименовывать область.

Кроме того, именно на Подолье в селе Пилявцы на Старосинявщине, Войско Запорожское получило долгожданную победу, что изменила ход истории.

Так в январе 1954 года Проскуров стал Хмельницким, а область получила новое название – Хмельницкая.

Какие названия имел город Хмельницкий?

Как пишет Хмельницкий городской совет, город берет свое начало от небольшого поселения Плоскиров (Плоскировцы), о чем свидетельствуют архивные документы первой половины XV века. Древнейшее упоминание датируется 10 февраля 1431 года. Точное время основания городка неизвестно, однако можно предположить, что люди жили здесь еще издавна.

После присоединения Подолья к Российской империи в 1795 году была создана Подольская губерния, а центром одного из уездов указом императора определен город Проскуров. Как именно произошло изменение названия, проследить трудно, ведь неясно, была ли это ошибка, или сознательное решение.

Однако новый топоним быстро прижился, поскольку напоминал слово "проскура" – небольшой христианский обрядовый хлебец.

Название Проскуров сохранялось до 1954 года, когда город переименовали в Хмельницкий.

