Названия украинских городов часто могут иметь интересное происхождение. В большинстве из них есть сразу несколько вариантов того, с чем связано название.

Например, Кривой Рог не стал исключением и тоже имеет несколько вариантов происхождения названия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Криворожский городской совет.

Как Кривой Рог получил свое название?

Согласно первой теории относительно названия города Кривой Рог, оно происходит от расположения. В частности, город расположен на двух реках и в месте слияния Саксагани и Ингульца образуется мыс. Он довольно длинный и имеет кривую форму.

Интересно! Урочище Кривой Рог упоминали в документах Запорожской Сечи еще до основания там первого поселения.

Есть также второй вариант происхождения названия. Он более мистический. Согласно ему, название происходит от имени казака-основателя, которого звали Рог.

К слову, протяженность города составляет 126 километров – его считают самым длинным в Европе.

Почему Чернигов так назвали?

Конечно, же нет единого мнения, откуда происходит название этого города. Наиболее распространено мнение о том, что название образовалось от имени князя Черного, говорится в Википедии.

Он считался первым правителем этих земель. Также существует легенда о его кургане "Черная могила".

Кроме этого, существует также версия, что название происходит от слов "черный лес". Чернигов окружен очень густым лесом, поэтому он почти непроходимый, почти черный.

Почему именно Проскуров переименовали?