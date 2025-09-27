Например, станция красной линии "Гидропарк" считается единственной станцией, расположенной фактически на острове. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.

Смотрите также В Дубае продали самую дорогую чашку кофе в мире за почти 30 тысяч гривен

Что известно о станции "Гидропарк"?

Станцию метро "Гидропарк" открыли в 1965 году. Сначала планировали, что там будет настоящий транспортный узел, однако все получилось совсем иначе. "Гидропарк" стал сезонной остановкой, ведь именно сюда люди приезжают летом, чтобы отдохнуть на пляже.

Станция метро "Гидропарк": смотрите видео

Летом на станции выходят тысячи людей, однако в холодное время года там почти пусто. Кроме этого, станция метро "Гидропарк" – наземная. Она считается одной из самых красивых участков метрополитена из-за вида, который открывается прямо из вагона.

Эта станция – еще одно свидетельство уникальности Киева и его истории.

Что известно о Киевском метрополитене?

Это сложная транспортная система, которая преимущественно расположена под землей. Действует три линии: красная, синяя и зеленая, говорится в Википедии.

Официально его открыли 6 ноября 1960 года. Сначала было построено и открыто всего 5 станций. Сейчас Киевский метрополитен насчитывает 52 станции. Ежедневно им пользуются тысячи людей.

Почему "Арсенальную" построили так глубоко?