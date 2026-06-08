Чому на похорон вдягаються чорне: цій традиції вже понад 2 тисячі років

Традиція одягати чорний одяг на похорони не з'явилася нещодавно. Її коріння сягає ще часів Стародавнього Риму, коли римляни одягали темні тоги, аби публічно показати свій смуток через втрату людини. Після того, як звичай поширився у Європі, вимоги щодо одягу для родичів померлого були доволі суворими. Навіть на сьогодні є випадки, коли люди носять траур впродовж року після смерті близької людини.

Коли люди почали одягати чорний одяг на похорон та чому особливі вимоги згодом стосувалися саме вдів, розповідає дослідниця Елісон Петч у матеріалі на сайті Музею Пітт-Ріверс при Оксфордському університеті.

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Чорний одяг на похоронах пов'язують із римлянами

Історія стверджує, що саме римляни у Стародавньому Римі носили темні тоги, відомі як toga pulla, для того, щоб публічно показати сум за померлою людиною. А коли традиція поширилася Європою, то особливої популярності набула у вікторіанську епоху у Великій Британії.

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Тоді жалобний одяг регулювався суворими правилами етикету. Найближчі родичі померлого повинні були носити чорне не лише на похороні, а й протягом року після смерті близької людини. Після цього періоду одяг починали змінювати іншими темними кольорами, зокрема часто фіолетовими або темно-зеленими тощо.

Але особливо суворі вимоги стосувалися вдів. Вони носили так звані "вдовині сорочки" понад рік – це був чорний, що приховував тіло, одяг та важкі вуалі з чорного крепу.

Як зазначає Аса Бріггс, британський соціальний історик: навіть на весіллях, де лише наречені носили гірші вуалі, багато весільних суконь були сірого або лавандового кольору, а не білого, як знак напівжалоби.

Вікторіанський траур навіть іноді критикували за надмірну суворість та комерціалізацію, адже у Великій Британії існувала ціла індустрія, яка спеціалізувалася виключно на виготовленні одягу та аксесуарів для жалоби.

Один із критиків описав цю епоху у 19 століття, як "застиглий та хворобливий романтизм", коли демонстрація перебільшеного горя була ознакою благородства.

Попри те, що на сьогодні суворі правила майже зникли, як-от носіння траурного одягу рік та більше, але чорний колір досі залишається головним символом жалоби та поваги до померлого.

Хто першим вдягнув білий одяг на весілля?

На сьогодні, крім чорного одягу на похоронах, на весіллях теж сформувався стандарт весільного образу для нареченої. Якщо до 19 століття жінки могли обирати будь-який колір вбрання на це свято, то з появою білої весільної сукні у королеви Вікторії, яка вийшла заміж у 1840 році, все змінилося.

Її сукня була з мережива та шовку й стала модним еталоном, який почали наслідувати інші наречені. Крім того, білий колір після цього почав асоціюватися з чистотою, святковістю та початком чогось нового.

З часом біла сукня перетворилася на головний символ весілля й не змінюється вже майже 200 років з того часу, хоч сучасні та вільніші підходити до весільного дрес-коду мають місце також.